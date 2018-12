Nord Dakota | squarcia l' addome per rubarle il bambino | 22enne muore per mano della vicina

Blastingnews

: RT @RescueMed: ?? #NuestraMadreLoreto torna in #Spagna con la dignità di chi antepone la vita di 12 persone salvate dal mare alle conseguenz… - dakota_rain1986 : RT @RescueMed: ?? #NuestraMadreLoreto torna in #Spagna con la dignità di chi antepone la vita di 12 persone salvate dal mare alle conseguenz… - WorldPassIt : Il Nord Dakota, un paese incantato che attende solo di essere esplorato... #West #USA #NordDakota - r_corti : @dakota_rain1986 ahahaha al nord siete indietro -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America e che riguarda, ancora una volta purtroppo, il decesso di una giovane ragazza. Il drammatico episodio questa volta si è consumato nel, dove a perdere la vita è stata una giovane futura madre di appena ventidue anni, Savannah Greywind, uccisa dalla propriadi casa che, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, le avrebbe tagliato la pancia per poiil, senza neanche allertare i soccorsi e lasciandola, di fatto, morire senza permettere a nessuno di aiutarla. La ventiduenne era un'infermiera sempre disponibile con gli altri e, proprio approfittando di questa sua gentilezza, sarebbe stata convinta ad andare a dare unaall'inquilina del piano di sopra per cucirle un vestito.Tragedia in Usa:di casa taglia la pancia ad una ventiduenne ...