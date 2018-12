Nobel per la pace | Nadia Murad | «I premi non bastano se manca la giustizia»

80 anni fa il Nobel per la Fisica a Enrico Fermi : Ottanta anni fa Enrico Fermi ritirava il Premio Nobel per la Fisica, per le scoperte che hanno aperto la strada alla fissione nucleare, e lasciava l'Italia. Era il 10 dicembre 1938 e, dopo aver ...

I Nobel per la medicina : ecco come l'immunoterapia vuole sconfiggere in cancro : A Stoccolma in scena le lezioni magistrali dei più prestigiosi premi scientifici. Allison e Honjo, vincitori per la medicina, spiegano le loro ricerche

Il Nobel per la medicina Tasuku Honjo : "L'immunoterapia batterà i tumori entro il 2050" : Ancora 30 anni e tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l'immunoterapia, ossia utilizzando le difese del sistema immunitario come armi contro le cellule malate: lo ha detto oggi a Stoccolma il Nobel per la medicina 2018 Tasuku Honjo, dell'Università di Tokyo, che divide il premio con l'americano James P. Allison, dell'Anderson Cancer Center."Sono quasi sicuro che entro il 2050 tutte le forme di tumore potranno essere ...

Mimmo Lucano : “Sogno il Premio Nobel per la Pace e di tornare sindaco di Riace” : Mimmo Lucano, sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dopo l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti, racconta all'Ansa: "Sogno di tornare sindaco di Riace e che il mio paese possa vincere il Premio Nobel per la Pace: credo di aver subito un'ingiustizia".Continua a leggere

Nobel per la medicina 2013 Randy Schekman : La Scienza è in mano ad una Casta - : Sfruttano il loro prestigio, distorcono i processi scientifici e rappresentano una tirannia che deve essere spezzata, per il bene della Scienza" . "La Scienza con le sue dichiarazioni è un'autorità ...

Roberto Orosei a Stoccolma per la Nobel Week : ecco il suo studio su Marte : Ci sarà anche Roberto Orosei, il prossimo 10 dicembre a Stoccolma, ad assistere alla cerimonia di consegna dei Premi Nobel 2018. E il giorno prima Orosei, ricercatore all’Istituto di Radioastronomia dell’INAF di Bologna, sarà uno dei 30 panelists invitati a prendere parte alla prestigiosa tavola rotonda che precede la cerimonia. Tema di quest’anno è l’acqua: acqua intesa come risorsa limitata e con le sue implicazioni sociali e politiche, ma ...

Lo chef José Andrés che sfama i poveri candidato al Nobel per la Pace : Per lo chef José Andrés "dar da mangiare agli affamati" è un mantra, una ragione di vita. Il cuoco spagnolo è impegnato da sempre nel sociale e con la sua associazione, la World Central Kitchen, ha sfamato milioni di bisognosi. Per queste ragioni John Delaney, deputato democratico americano, ha deciso di avanzare la candidatura dello chef al Nobel per la Pace.Come riporta il Washington Postla nomina in lizza di ...

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...