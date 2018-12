No tassa su biglietti aerei e 8 cts al litro in più per benzina

Pensioni - lavoratori del trasporto aereo potranno uscire 7 anni prima. Stabilizzata la tassa di 3 euro sui biglietti : Stop fino al 2022 agli adeguamenti dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni) all’aspettativa di vita. E verranno “congelati” anche i requisiti contributivi per avere quella anticipata, indipendente dall’età anagrafica. E’ quello che prevede la bozza del “pacchetto Pensioni” che il governo sta mettendo a punto e che sarà probabilmente inserito in un ddl collegato alla legge di ...