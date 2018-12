Nissan GT-R50 - 50 esemplari a oltre un milione di euro

quattroruote

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Dalla concept alla produzione di serie: è questo il sogno che si avvera per gli appassionati dellaGT-R, che sarà offerta in serie limitata per festeggiare il mezzo secolo di carriera. Solo 50della GT-R50 by Italdesign, in gran parte identici al prototipo presentato a Goodwood nel luglio scorso, saranno infatti proposti sul mercato a 990.000, tasse escluse, ovveroquattro volte il prezzo della GT-R Nismo di serie.720 CV e 780 Nm. Ogni cliente potrà ordinare la propria vettura nella combinazione cromatica di suo gradimento: per questo le foto ufficiali mostrano una variante blu della carrozzeria, abbinata alla tinta oro per la coda. confermata la presenza dell'appendice aerodinamica attiva e dei nuovi gruppi ottici, elementi che da soli modificano radicalmente l'immagine della coupé giapponese. Ma la GT-R50 non è speciale soltanto nella linea: gli interni ...