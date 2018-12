Nissan | Ghosn | pm formalizza incriminazione

Nissan : dal cda nessun nome per il successore di Carlos Ghosn : Fumata nera per il cda di Nissan Motor che non ha trovato un accordo per la nomina del successore di Carlos Ghson. Lo riporta il sito nipponico Kyodo News.

Nissan - Ghosn nega le accuse di evasione fiscale : Dopo essere stato arrestato lo scorso lunedì, Carlos Ghosn, ex presidente della Nissan, si sarebbe dichiarato innocente. Il manager di origini libanesi è accusato di evasione fiscale per circa 10 miliardi di yen (78 milioni di euro) dal 2010 ed è attualmente trattenuto in stato di fermo in Giappone: il cda dell'azienda del Sol Levante lo ha già rimosso dalla carica di chairman, mentre la Renault ha nominato Thierry Bolloré come nuovo ceo ad ...

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Nissan - Il cda ha licenziato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione della Nissan ha rimosso Carlos Ghosn dalla carica di presidenza. Il board di Yokohama, al termine di una riunione durata oltre cinque ore per la necessità di "esaminare una relazione dettagliata sull'indagine interna" che ha portato all'arresto del top manager, ha tolto a Ghosn anche la poltrona di consigliere.Una decisione all'unanimità. La proposta avanzata lunedì dall'amministratore delegato Hiroto ...