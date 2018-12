Nero a Metà | stasera il quarto appuntamento su Rai 1

Nero a Metà quinta puntata : trama e anticipazioni 13 dicembre 2018 : Nero A Metà quinta puntata . La fiction con Claudio Amendola cambia programmazione e torna giovedì 13 dicembre con il quinto appuntamento su Rai 1. La sesta e ultima puntata andrà in onda invece sempre di lunedì 17 dicembre 2018 . Ecco di seguito trama e anticipazioni . DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà quinta puntata : trama e anticipazioni 13 dicembre 2018 Nero a Metà quinta puntata – episodio 9 ...

Nero a metà - anticipazioni terza puntata del 10 dicembre 2018 : Nero a metà , quarto appuntamento (Rai 1, 21.25 - 10 dicembre 2018 ): altri due casi d'omicidio nel quarto doppio appuntamento con la serie interpretata da Claudio Amendola. In onda la settima e la ottava, ciascuna da 50' ciascuna. Nero a metà , anticipazioni settima puntata : Una canzone per te Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus: ...

Nero a Metà - anticipazioni quarta puntata : le indagini su un omicidio in una gioielleria : Lunedì 10 dicembre va in onda su Rai Uno la quarta puntata della fiction 'Nero a Metà' che sta ottenendo un buon successo per quanto riguarda il livello degli ascolti. D'altronde Claudio Amendola è uno degli attori più amati e apprezzati dai milioni di telespettatori italiani che l’hanno sempre seguito nel corso delle varie serie televisive in cui è stato protagonista. I primi tre appuntamenti con "Nero a Metà", andati in onda nelle scorse ...