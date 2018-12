Nero a Metà raddoppia ad un passo dal finale | anticipazioni penultima puntata 13 dicembre

Nero a metà/ Anticipazioni puntata 10 dicembre - video : Alba pronta a lasciare tutto per Malik? : Nero a metà, Anticipazioni puntata 10 dicembre: nuovi casi per Carlo e Malik alle prese con la morte di una rapper e di un uomo ucciso in una gioielleria.

Nero a metà - anticipazioni terza puntata del 10 dicembre 2018 : Nero a metà, quarto appuntamento (Rai 1, 21.25 - 10 dicembre 2018): altri due casi d'omicidio nel quarto doppio appuntamento con la serie interpretata da Claudio Amendola. In onda la settima e la ottava, ciascuna da 50' ciascuna. Nero a metà, anticipazioni settima puntata: Una canzone per te Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus: ...

Nero a Metà - intervista a Miguel Gobbo Diaz : "Con Malik siamo molto simili - ma lui è un seduttore io sono timido" : Io e Malik siamo simili ma anche molto diversi. Miguel Gobbo Diaz ci ha parlato di se e del suo personaggio in questa intervista esclusiva.

Nero a metà con Claudio Amendola al giro di boa : anticipazioni puntata lunedì 3 dicembre : Terzo appuntamento con la fiction Nero a metà, lunedì 3 dicembre alle 21.25 su Rai12, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cenino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela, Antonia Liskova e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Roberto Citran. In onda il quinto episodio dal titolo “Sorelle” e il sesto dal titolo “Per amore”. Nero a metà, ...

Nero a metà - Quarta Puntata : Omicidi Irrisolti e Amori Clandestini! : Nero a metà, trama Quarta Puntata: gli ispettori Soprani e Guerrieri indagano su due casi di Omicidio. Alba conclude la relazione con Riccardo. Continua l’enigmatico Carlo Guerrieri ad affascinare il pubblico di Raiuno Alle prese coi numerosi casi di Omicidio, e con gli scontri generazionali e professionali con il vice ispettore Malik Soprani, Carlo Guerrieri insieme al collega seppur con opinioni contrastanti indagherà su due delitti. La morte ...