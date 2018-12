Nero a Metà | anticipazioni quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018

Nero a metà/ Anticipazioni puntata 10 dicembre - video : Alba torna a vivere con Carlo e... : Nero a metà, Anticipazioni puntata 10 dicembre: nuovi casi per Carlo e Malik alle prese con la morte di una rapper e di un uomo ucciso in una gioielleria.

Nero a metà - cambio programmazione : la quinta puntata andrà in onda giovedì 13 dicembre : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Nero a metà, che vede protagonista Claudio Amendola. Ormai stiamo arrivando al giro di boa di questa prima fortunata stagione che sta registrando risultati d'ascolto ben al di sopra delle aspettative e possiamo svelarvi che la quinta puntata cambierà giorno di programmazione e quindi non verrà trasmessa di lunedì. Per vedere in onda gli episodi 9 e 10 di Nero a metà, dovrete ...

Nero a metà - quarta puntata del 10 dicembre 2018 : [live_placement] Nero a metà, anticipazioni quarto appuntamento Nero a metà, quarto appuntamento (Rai 1, 21.25 - 10 dicembre 2018): altri due casi d'omicidio nel quarto doppio appuntamento con la serie interpretata da Claudio Amendola. In onda la settima e la ottava, ciascuna da 50' ciascuna. Nero a metà, anticipazioni settima puntata: Una canzone per te Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) indagano sulla morte misteriosa di ...

Rosa Diletta Rossi - Alba in Nero a metà : “Sono sola e all’avventura” : Nero a metà, l’attrice di Alba è Rosa Diletta Rossi: la vita privata Rosa Diletta Rossi è una delle attrici del momento grazie al ruolo di Alba nella fiction Nero a metà. Ma cosa si sa della vita privata della bruna interprete? Rosa ha da poco compiuto 30 anni ed è single. A confessarlo la […] L'articolo Rosa Diletta Rossi, Alba in Nero a metà: “Sono sola e all’avventura” proviene da Gossip e Tv.

Nero a Metà raddoppia ad un passo dal finale : anticipazioni penultima puntata 13 dicembre : Doppio appuntamento con Nero a Metà questa settimana in vista del Natale e delle novità dei palinsesti. Claudio Amendola tornerà in onda oggi e il prossimo 13 dicembre per anticipare il finale al 17 evitando quindi le festività natalizie. Si chiuderà proprio con il finale di stagione di Nero a Metà quest'ottima prima parte di stagione della tv pubblica che ha segnato ottimi ascolti anche contro i cavalli di battaglia di casa Mediaset come il ...

Nero a Metà quinta puntata : trama e anticipazioni 13 dicembre 2018 : Nero A Metà quinta puntata. La fiction con Claudio Amendola cambia programmazione e torna giovedì 13 dicembre con il quinto appuntamento su Rai 1. La sesta e ultima puntata andrà in onda invece sempre di lunedì 17 dicembre 2018. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà quinta puntata: trama e anticipazioni 13 dicembre 2018 Nero a Metà quinta puntata – episodio 9 ...

