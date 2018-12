Nel mondo la disoccupazione non era così bassa dal 1980

Coppa del Mondo - Wierer seconda Nell'inseguimento a Pokljuka : Grazie al 23esimo podio in carriera in una gara individuale, Wierer si conferma in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo salendo a 144 punti, tredici più di Kaisa Makarainen e a +15 su ...

Coppa del Mondo pista lunga – Giovannini e Lollobrigida Nella top 10 delle lunghe distanze : Nell’ultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo in Polonia il trentino è 6° sui 10.000 e la romana 7ª sui 5000. Bel 5° posto del Team Sprint femminile mentre nei 10.000 di Division B gran seconda piazza per Ghiotto Le lunghe distanze chiudono l’ultima giornata del week-end di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove si è da poco conclusa la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. Grande attenzione, come ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo 2018 Sigulda : Elena Nikita vince Nella prima gara - solo quinta Loelling : Va alla campionessa d’Europa Elena Nikitina la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al femminile: in Lettonia, in quel di Sigulda, davvero molto abile la 26enne nativa di Mosca a sorprendere tutte le avversarie. Quello odierno è il quarto successo nel massimo circuito internazionale per la russa: ben due arrivati nell’autunno dello scorso anno. Record della pista nella prima run per la russa che poi riesce a ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : Italia quarta Nella staffetta femminile. Finale B per Valcepina - Sighel e Confortola : Ancora un quarto posto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track. nella terza ed ultima giornata di gare ad Almaty la staffetta femminile azzurra ha chiuso ai piedi del podio. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Nicole Botter Gomez e Cecilia Maffei si è classifica alle spalle della vittoriosa Olanda, della Corea del Sud e del Canada. Un risultato comunque importante per le Italiane, che ottengono punti in ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Copper Mountain vincono Nell’Half Pipe Kim e James : Sono andate in scena questa sera le finali per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard per la specialità dell’Half Pipe negli Stati Uniti, nella località di Copper Mountain. A trionfare tra gli uomini è l’australiano Scotty James. Il nativo di Melbourne, medaglia di bronza olimpica nella specialità, ha stampato un irraggiungibile 96,75. L’oceanico, due volte medaglia d’oro mondiale nelle ultime due edizioni, ha ...

I migranti o la Concordia - Nelle foto di Sestini il mondo 'preso al volo' : Dall'8 dicembre al 10 marzo 2019 il WEGIL ospita la mostra fotografica di Massimo Sestini, ' L'aria del tempo ' promossa dalla Regione Lazio, organizzata da Contrasto in collaborazione con LAZIOcrea, ...

Pista Lunga - Lollobrigida 6ª Nella terza tappa stagionale di Coppa del Mondo : Lollobrigida 6ª nella terza tappa stagionale di Coppa del Mondo in quel di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia Buona giornata per l’Italia la seconda del week-end di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove è in corso la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. In un programma odierno dedicato a 500 e 1500 metri, il miglior piazzamento lo fa registrare Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), 6ª in ...

Putin : "la potente trasformazione" della situazione Nel mondo - : E io vi voglio dire, perché è importante, che il mondo in generale è in uno stato di trasformazione, una potente dinamica di trasformazione, e se non riusciamo a orientarci, non capiremo che dobbiamo ...

Spray al peperoncino - acquisto libero da 16 anni in su. E solo per autodifesa. Regole diversificate Nel resto del mondo : In Italia il gas Oleoresin capsicum (Oc) contenuto nell'apposita bomboletta, è acquistabile in armerie, farmacie e anche in molti supermercati

VIDEO Dorothea Wierer seconda Nella sprint di Pokljuka - poligono irreale dell'azzurra! Riviviamo la gara di Coppa del Mondo : Dorothea Wierer ha conquistato il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di biathlon, l'azzurra è stata semplicemente strepitosa nella sprint di Pokljuka

Morti discoteca - breaking news Nel mondo : 14.40 Dalla Bbc alla Cnn, passando per Le Monde fino all'indiano Navjian: la notizia della tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo campeggia sui siti di tutto il mondo. L'hashtag #Ancona è al top nei trend mondiali di Twitter. La maggior parte dei siti internazionali, commentando la drammatica notizia, ricorda la ressa di Torino,lo scorso anno in occasione ...