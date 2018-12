NBA | LeBron James vs Dwyane Wade | l' ultima volta insieme su un parquet NBA

NBA – LeBron versione ‘Babbo Natale’ : James regala le sue scarpe all’inserviente dei Grizzlies - sua grande tifosa : LeBron James fa uno splendido regalo di Natale in anticipo all’inserviente dei Grizzlies: la stella dei Lakers regala alla donna, sua grande fan, le scarpe usate durante la partita Il Natale è arrivato in anticipo al FedExForum di Memphis. Babbo Natale però non indossa il classico vestito rosso, ma la casacca dei Los Angeles Lakers numero 23. Oltre ad aver portato un po’ di carbone, sotto forma di 20 punti, 8 assist e 9 rimbalzi nel ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

NBA – Antetokounmpo non si nasconde : “non mi alleno con altri top player - non voglio fare la fine di LeBron con Durant” : Giannis Antetokounmpo non vuole allenarsi con altri top player per non sbandierare ai quattro venti i segreti del proprio gioco Giannis Antetokounmpo migliora stagione dopo stagione. Il cestista greco sta viaggiando ad una media di 26 punti, 13 rimbalzi e 6 a partita, numeri che lo proiettano verso il titolo di MVP della regular season. Il tutto senza chiedere l’aiuto di nessuno… o quasi. Se è vero che in estate Antetokounmpo ...

NBA – Allen Iverson la tocca piano : “LeBron James è il migliore della sua generazione - Michael Jordan è Dio” : Allen Iverson dice la sua sul paragone LeBron James-Michael Jordan: il primo è il miglior giocatore della sua generazione, il secondo è ‘Dio su un campo da basket’ Una delle discussioni più accese riguardanti l’NBA riguarda, come spesso accade negli sport, chi sia il G.O.A.T, il miglior giocatore della storia. A contendersi questo incredibile riconoscimento sono solo in due: Michael Jordan, l’icona del basket ...

NBA - risultati : Ciclone LeBron a Memphis - Gallo si arrende agli Heat : Memphis-LA Lakers 88-111 I Lakers rispondono nel modo migliore in un non facile 'back to back' dopo la sconfitta di venerdì incassata a San Antonio. LeBron e compagni, infatti, producono una ...

NBA - LeBron James torna… rookie per una notte : l’errore sui fogli pre-partita è da matita rossa [FOTO] : Nei fogli pre-partita consegnati alla stampa, accanto al nome di LeBron James è stata piazzata una ‘R’ che sta a significare ‘rookie’: un errore che ha scatenato l’ilarità del Prescelto sui social Un errore alquanto curioso quello commesso nelle cartelle stampa pre-gara, consegnate ai giornalisti prima del match tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. AFP/LaPresse Chi ha compilato quelle game notes infatti ...

NBA - risultati : gli Spurs ribaltano LeBron - i Warriors fermano Giannis : Importante vittoria per San Antonio, che rimonta in casa contro i Lakers nonostante i 35 punti di LeBron James. Marco Belinelli ci mette 11 punti per aiutare il successo dei texani, scatenati nell'...

NBA – Josh Hart esalta LeBron James : “se vuole vince da solo. Criticarlo è inutile - apprezzate la sua grandezza” : Josh Hart esalta il talento di LeBron James: la guardia dei Lakers pone un freno alle critiche intorno al numero 23 e ne contempla la grandezza Mentre diversi addetti ai lavori e anche qualche giocatore (Kevin Durant!) stanno sottolineando quanto LeBron James abbia messo in ombra i giovani Lakers, proprio uno dei più giovani talenti giallo-viola è intervenuto a difendere l’operato del numero 23. La critica principale è quella che, ...

NBA – LeBron James tuona : “io faccio giocare male i compagni? Spero stiate scherzando…” : LeBron James commenta le voci in merito al ‘far giocare male i propri compagni’: il Re risponde duramente alle critiche Nell’ultimo periodo si sono fatte più insistenti le voci che accompagnano da tanto tempo la carriera di LeBron James, quelle secondo le quali farebbe giocare male i compagni. Il numero 23 dei Lakers è abituato a giocare con la palla in mano, ma visto il talento che possiede, nessuno gliene ha mai fatto ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA : LeBron James e Dwyane Wade celebrano su Twitter la foto simbolo dei loro anni a Miami : Tutto è partito da un tweet di ESPN: una ricorrenza sfuggita a molti, ma che ha fatto felici i diretti interessati. Uno scatto davvero unico nel suo genere: Dwyane Wade già a braccia aperte pronto a ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...

NBA – La straordinaria semplicità di Popovich : “cosa rende LeBron James immarcabile? È LeBron James” : LeBron James guida i Lakers nel successo sui San Antonio Spurs: Gregg Popovich ne loda le qualità cestistiche e risponde alle domande della stampa senza troppi giri di parole “Avete mai visto giocare LeBron James?“, durante le interviste post Lakers-Spurs, è Gregg Popovich a fare domande ai giornalisti e non viceversa. Coach Pop se lo può permettere vista la sua straordinaria carriera. La sua domanda ha un fine ben preciso, ...