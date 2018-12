Nazionale Sarda | il debutto in primavera

sportfair

: RT @FinsSardigna: In beranu sa prima partida amistosa de sa #NatzionaleSarda ?????? In primavera la prima partita amichevole della Nazionale… - PisuDavi : RT @FinsSardigna: In beranu sa prima partida amistosa de sa #NatzionaleSarda ?????? In primavera la prima partita amichevole della Nazionale… - FinsSardigna : In beranu sa prima partida amistosa de sa #NatzionaleSarda ?????? In primavera la prima partita amichevole della Naz… - 360aa423c40849b : Domanda Ma siccome i pugili vengono divisi per categorie di peso Perché non fanno lo stesso col basket? Basterebbe… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu comunica che la prima amichevole dellamaggiore si disputerà nella2019 «Abbiamo fatto tutto il possibile per far debuttare ladi Calcio già a Gennaio – ha commentato Gabrielli Cossu, Presidente di FINS – ma essendo i tempi tecnici così ristretti per poter organizzare una partita di grande valore quale è ilassoluto della, è evidente che non potevamo prescindere dalla disponibilità del Cagliari e della Sardegna Arena».Il passaggio del turno di Coppa Italia e l’assegnazione del fattore campo ai Rossoblu, però, sottoporrebbe a stress il prato dello stadio cagliaritano con tre partite a sette giorni di distanza l’una dall’altra.Per questa ragione l’amichevole che si stava programmando per il 6 gennaio si è convenuto non giocarla.Il ...