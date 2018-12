Natale | il pediatra | “Bene il ministro Bussetti | abolire i compiti per le vacanze”

Un Natale a misura di bambini. I consigli del pediatra : Natale è il momento più magico dell’anno, soprattutto per i bambini. Per vivere le feste in modo sereno e senza problemi però è importante rispettare alcune regole. Lo svela la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che sottolinea come durante il Natale siano moltissimi i bambini che finiscono al pronto soccorso a causa delle abbuffate e degli eccessi delle feste. Come proteggersi? Per prima cosa è importante che, nonostante ...