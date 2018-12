Natale | gli smartphone da regalare e da regalarsi

Un Natale a misura di bambini. I consigli del pediatra : Natale è il momento più magico dell’anno, soprattutto per i bambini. Per vivere le feste in modo sereno e senza problemi però è importante rispettare alcune regole. Lo svela la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che sottolinea come durante il Natale siano moltissimi i bambini che finiscono al pronto soccorso a causa delle abbuffate e degli eccessi delle feste. Come proteggersi? Per prima cosa è importante che, nonostante ...

Natale : sulle tavole degli italiani 54 milioni di panettoni e pandori : In occasione delle festività arriveranno sulle tavole degli italiani oltre 54 milioni di confezioni di panettoni e pandori: lo rende noto Assolatte su rilevazioni dell’Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane. Dall’analisi dell’Associazione Italiana Lattiero Casearia emerge la leadership italiana di consumo di panettone e pandoro a livello mondiale stimata in circa 3 kg annui pro capite e dovuta al fatto di ...

Qual è la migliore console da regalare a Natale : Se stai cercando di decidere Qual è la migliore console di gioco da acquistare o regalare a Natale (o in Qualunque altro periodo dell’anno), prendi quella con più giochi che vuoi giocare e se sei interessato al multiplayer, prendi quella che hanno i tuoi amici. Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One S offrono prestazioni di gioco simili e i giochi sono in maggior parte gli stessi, ma la libreria di giochi e il supporto VR di PS4 ne fanno ...

Natale 2018 - quale champagne scegliere per i brindisi delle feste : Bruno Paillard Cuvée D : Z Dosaggio Zero, cioè senza aggiunta di liqueur d’expédition, eppure questa splendida cuvée è il frutto di una complicata selezione di vini di riserva di annate differenti (almeno il 50%), e assemblaggi di Pinot Meunier (predominante), Pinot Nero e Chardonnay provenienti da parcelle, vitigni e terroir differenti. Le uve provengono da oltre 30 crus differenti tra la Montagne de Reims e della Vallée de ...

Tutti gli eventi del 'Natale 2018' : ... assessora alla Cultura e Turismo della cittadina costiera, Sandra Mucciarini, consigliera delegata alle politiche sociali e Pierpaolo Rotoloni, consigliere delegato agli eventi, spettacoli e sport, ...

Influenza - picco durante vacanze di Natale?/ Ultime notizie : in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale - IlSussidiario.net : Influenza, picco durante vacanze di Natale? Bollettino dell'Istituto superiore di sanità e Ultime notizie: in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale

Gli abeti abbattuti dall’uragano in Veneto e Trentino diventano alberi di Natale : dove comprarli : Grazie a un'iniziativa di Coldiretti gli abeti abbattuti dall'uragano che ha devastato le foreste di Veneto e Trentino potranno essere acquistati a Roma, Milano e Vicenza: sono diventati alberi di Natale.Continua a leggere

Natale : ABRUZZO SI ILLUMINA CON ORSETTI E AURORE BOREALI - IN MIGLIAIA A L'AQUILA PER LE VIE DEL CENTRO : ... il turismo è un volano fondamentale per l'economia aquilana, soprattutto in termini di un ritorno importante e di un'economia che deve tornare a girare nel CENTRO storico'. Tanti, tra gli aquilani ...

Il Circo delle Feste di Natale arriva a Casoria in Via Nazionale delle Puglie : Uno spettacolo totalmente inedito ed unico in Italia. Lo chapiteau del Circo delle Feste di Natale, dipinto di rosa arriva

Natale - Coldiretti : è corsa all’acquisto degli abeti abbattuti dal maltempo : corsa all’acquisto degli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite: l’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti lo scorso 29 Ottobre e nella loro vendita nei mercati di ...

Natale : al Quirinale gli alberi caduti durante la tempesta di fine ottobre : “Provengono da foreste certificate PEFC del Veneto e della Provincia di Trento, entrambe attraversate e distrutte dalla recente e rovinosa tempesta di fine ottobre chiamata “Vaia”, gli alberi collocati al Palazzo del Quirinale e presso la tenuta di Castelporziano per il Natale 2018. La Presidenza della Repubblica infatti, per il tramite dell’organismo di certificazione forestale PEFC (Programma per il riconoscimento di ...

Natale : quest’anno meno cibo e vino sulle tavole degli italiani : Quest’anno a Natale gli italiani compreranno un po’ meno cibo e vino: lo ha rilevato Confesercenti in base a un sondaggio condotto con SWG sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le prossime festività. I prodotti gastronomici e il vino se lo scorso anno sono stati comprati dall’81% degli intervistati, quest’anno lo saranno dal 73%, pur rimanendo l’acquisto più gettonato. ...

Natale a San Giuliano - gli appuntamenti : Leggi anche MuNDA MuNDABAQ Natale 2018, Collettiva in Outdoor Natale La Magia del Natale a L'Aquila inizia domani CRONACA Ladri di regali di Natale in azione alle Poste ASPETTANDO IL Natale Luci d'...

Natale Colligiano - tutti gli eventi di questo fine settimana : Mercatino, spettacoli, street food, babbo Natale e l'accensione dell'albero: Ore 10 Via Roma apertura del Mercatino Natalizio e "Raduno del Vino" con auto e moto organizzato dalla Scuderia Don ...