Natale | AIDAA | i cuccioli sotto l’albero “con finanziamento a tasso zero e diritto di

(Di lunedì 10 dicembre 2018) “Il’albero? Si pagano a rate accendendo une con ildi recesso. Una vera aberrazione che anche quest’anno interessa centinaia didi cani e gatti che in questi giorni vengono acquistati perdai negozi specializzati ma anche online attraverso internet e pagati a rate, e se poi il cane non piace o è ammalato esiste la clausola deldi recesso come se si trattasse di una lavatrice“: lo spiega l’associazione animalistain una nota. “Sono almeno 20.000 idi cani acquistati in questi giorni nei negozi e sui siti internet che saranno pagati a rate e di questi almeno un decimo saranno restituiti (e destinati a morte certa) perché malati. Si tratta di cani spesso di piccola taglia e molto costosi per i quali si accendono mutui fino a 48 rate (in alcuni casi anche cambiali) ...