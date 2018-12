Natale 2018 | i regali last minute che puoi acquistare online

gqitalia

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il regalo per la propria dolce metà? Fatto. Quello per mamma e papà? Anche. Così come un pensierino per la sorella, per il migliore amico, per il collega più fidato e persino per l’insegnante di yoga. In vista delle feste, preparare una lista deidapuò decisamente aiutare il Babboche è in noi a non impazzire a poche ore dalle cene con parenti & co, certo. Ma ammettiamolo: succede sempre di dimenticarsi qualcosa, o di non avere il tempo umanamente necessario per aggirarsi tra i negozi alla ricerca di un’ispirazione. La soluzione? Seguire uno di questi consigli, per rimediare a una brutta figura in una manciata di click: ecco 5per ilin arrivo.Un corso di lingue Tutti quanti vorrebbero imparare una nuova lingua, ma i ritmi del lavoro e gli impegni familiari possono facilmente trasformarsi in quel famoso ...