Napoli | Cannavaro | ' Anfield? Una passeggiata per chi è abiutato al San Paolo'

(Di lunedì 10 dicembre 2018) ' Liverpool-? Certe partite si preparano da sole, sono le più semplici per un allenatore perché tutti le vorrebbero giocare '. Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del big match di domani in Champions League adprovando ad anticiparne il risultato: ' Spero davvero che ilriesca a qualificarsi. Il Liverpool non è una squadra semplice da ...