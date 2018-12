Nadia Toffa torna nuovamente in ospedale

blogitalia.news

: Ora come un anno fa: è sempre FORZA @NadiaToffa!!! #LeIene - redazioneiene : Ora come un anno fa: è sempre FORZA @NadiaToffa!!! #LeIene - zazoomblog : Nadia Toffa ha aggiornato i follower in merito alle sue condizioni di salute e alle cure “Stamattina chemioterapia… - Ilgossipitalia : Nadia Toffa ha aggiornato i follower in merito alle sue condizioni di salute e alle cure 'Stamattina chemioterapia… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)in. La conduttrice de Le Iene, dopo essere andata in onda con puntata domenicale, ha avuto un inizio settimana difficile.si è dovuta recare inper sottoporsi ad una seduta di chemioterapia., che tiene costantemente aggiornati i suoi follower via social, ha postato alcuni scatti che la ritraggono proprio mentre è intenta a combattere il mostro che vive in lei.Da poco più di un anno,sta combattendo una dura battaglia contro il cancro. La conduttrice de Le Iene dopo essere andata un onda con l’appuntamento domenicale del programma, ha avuto un inizio settimana un tantino difficile. Lainfatti, si è dovuta recare inper sottoporsi alla chemioterapia e ha postato sul suo profilo Instagram un paio di scatti che la ritraggono sul lettino mentre cerca di abbattere quel mostro chiamato tumore. A didascalia ...