MotoGp - Lorenzo all’attacco : “sono l’unico che ha vinto un titolo contro Marquez - anche se quell’anno Valentino Rossi…” : Il pilota maiorchino ha parlato per la prima volta dopo il passaggio alla Honda, esprimendo le proprie sensazioni sul prossimo duello con Marquez Il contratto con la Ducati non è ancora scaduto, per questo motivo Jorge Lorenzo non ha commentato le due sessioni di test svolte qualche settimana fa prima a Valencia e poi a Jerez. Ph. Twitter Lorenzo Il 31 dicembre si esaurirà il suo accordo con il team di Borgo Panigale, dal giorno successivo ...

MotoGp - Dovizioso : 'Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati' : MotoGP Ducati Andrea Dovizioso ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione di una sua visita alla Brembo, casa che fa 'frenare' tutti piloti della MotoGP. Il pilota forlivese della Ducati ha parlato dei recenti test di Valencia e Jerez, del nuovo compagno ...

MotoGp - Dovizioso : 'Io punta Ducati? Lo ero anche con Lorenzo' : Il pilota ingegnere passeggia per i reparti, chiede, ascolta, si informa. Per molti il re degli staccatori, "Ma ora che la Ducati è andata in una direzione e le gomme ti chiedono un certo modo di ...

MotoGp – Dovizioso e la convivenza ai box tra Marquez e Lorenzo : “ci saranno scintille se andranno forti entrambi” : Andrea Dovizioso e la nuova avventura della Honda con due grandi campioni del calibro di Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il parere del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è pronto ad una vacanza rilassante: il forlivese della Ducati ha scelto la neve di Livigno, anche se avrebbe preferito un viaggio al caldo, prima di riprendere l’attività in vista della stagione 2019 di MotoGp. Il prossimo motomondiale si preannuncia spettacolare ...

MotoGp - Interventi riusciti per Marc Marquez e Jorge Lorenzo : E' stato un intervento delicato e i tempi di recupero, considerando anche la condizione iniziale della spalla potrebbero essere lunghi, non è detto quindi che il Campione del Mondo riesca ad essere ...

MotoGp Honda - interventi programmati per Marquez e Lorenzo : ROMA - interventi chirurgici per i due piloti della Honda prima del break invernale della MotoGp. Jorge Lorenzo è stato operato ieri per recuperare dalla frattura al piede destro che si è procurato ad ...

MotoGp - Jorge Lorenzo operato con successo al piede destro. Martedì è il turno di Marquez : Questo però non è servito al campione del mondo, che si è lussato la spalla sinistra durante i festeggiamenti del titolo iridato in Giappone e dopo una caduta nell'ultimo GP dell'anno a Valencia. I ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘smaschera’ Jorge Lorenzo : “sono sicuro che nel prossimo test…” : Il pilota pesarese ha parlato dell’adattamento di Jorge Lorenzo alla Honda, sottolineando come nel pRossimo test in Malesia sarà già davanti Si è appena messo in tasca la 100 Km dei Campioni, ma Valentino Rossi non ha abbassato l’attenzione sulla MotoGp. Il pilota pesarese ha parlato degli ultimi test svolti a Jerez, soffermandosi anche sui pRossimi in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio. Ph. Twitter Lorenzo Di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo operato al piede in Spagna : i tempi di recupero : L’intervento è stato effettuato dal dottor Rabat ed è durato poco meno di mezz’ora, domani il pilota spagnolo farà ritorno a Lugano per iniziare la fase di recupero Operazione perfettamente riuscita, Jorge Lorenzo si è sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte un problema al piede destro. Ph. Twitter Lorenzo Il maiorchino è rimasto sotto i ferri poco più di mezz’ora presso ...

MotoGp - Valentino Rossi crede in Jorge Lorenzo : “In Malesia sarà pronto con la Honda e andrà forte!” : Le prestazioni di Jorge Lorenzo sono oggetto di discussione da parte di molti degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato la Ducati, i suoi primi giri in sella alla Honda, suo nuovo team nel Mondiale MotoGP 2019, hanno suscitato delle reazioni diverse: chi ritiene che la scelta del maiorchino sia molto azzardata, avendo dall’altra parte del box un fenomeno come Marc Marquez con la sua stessa moto; chi ne apprezza il coraggio e crede che ...

MotoGp – Lorenzo scatenato sui social - il tweet dello spagnolo è velenoso : “io antipatico? Non siamo al Grande Fratello” : Nel rispondere ad alcuni commenti sui social, lo spagnolo ha sottolineato come in MotoGp vinca il più veloce e non il più simpatico Jorge Lorenzo non riesce a non far parlare di sè anche durante le vacanze, a motori spenti e paddock vuoti. Lo spagnolo, passato dalla Ducati alla Honda al termine della stagione 2018, ha lanciato un attacco velato direttamente dal proprio profilo Twitter, rispondendo in maniera chiara ad un proprio ...

MotoGp – Lorenzo alla Honda - Crutchlow sincero : “non è molto veloce al momento - ma…” : Cal Crutchlow tra delusioni e motivazione: il britannico della LCR pronto a tornare in sella alla sua Honda. E su Jorge Lorenzo… Un finale di stagione amaro quello di Cal Crutchlow: il britannico della LCR ha dovuto saltare le ultime gare del Mondiale 2018 di MotoGp a causa dell’infortunio alla caviglia procuratosi nel weekend di gara del Gp d’Australia. Il pilota britannico è però motivato a tornare più in forma che mai ...

MotoGp - Marc Marquez su Jorge Lorenzo : “Farà crescere il livello in squadra e mi metterà in difficoltà” : Serenità ed unità di intenti. In casa della Honda si respira un’aria decisamente distesa. Dopo il settimo titolo iridato vinto dallo spagnolo Marc Marquez e la conquista dell’iride anche nella graduatoria riservata ai costruttori, la squadra di Tokyo ha alzato la posta andando a costituire un dream team: Marquez e il maiorchino Jorge Lorenzo, ben 12 Mondiali in due. Numeri roboanti che potrebbero rischiare però di alterare gli ...

MotoGp Marquez : "Già d'accordo con Lorenzo sui punti deboli della Honda" : A fine stagione, dopo i test conclusivi di un'annata impegnativa e prima di farsi operare alla spalla, il campione del mondo Marc Marquez ha tracciato un breve bilancio delle ultime sessioni di prova svolte a Valencia e Jerez, con riferimento particolare al suo prossimo compagno, Jorge Lorenzo. "Abbiamo parlato un po' ...