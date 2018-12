Blastingnews

: Moda capelli stagione invernale: il bob, il pixie di colore rosso e la frangia a tendina - yleniamarco1 : Moda capelli stagione invernale: il bob, il pixie di colore rosso e la frangia a tendina - Mauriziofoto1 : Foto di Maurizio Valentini #roma #moda #makeup #trucco #shooting #serviziofotografico #biancoenero #luce #ph #book… - ZmeticCo : RT @Mauriziofoto1: Foto di Maurizio Valentini #roma #moda #makeup #trucco #shooting #serviziofotografico #biancoenero #luce #ph #book #like… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nell'inverno saranno di tendenza molti nuovi tagli di. Le grandi protagoniste saranno le chiome rosse, da portare in mille modi diversi. Va ricordato che tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei più famosi parrucchieri.Tagli diIl segreto deirossi sarà quello di riuscire a esaltare questa tonalità. Si potrà optare per il, il carré o una chioma lunga. Ma andiamo con ordine: uno styling riccio sarà perfetto nella nuance mogano, per un effetto molto luminoso. IlTiziano sarà da abbinare a delle scalature, in particolare sulla parte anteriore. Non potrà mancare nemmeno ilcut, da scegliere nella versione molto corta. Nell'hairstyle in questione saranno presenti delle sfilature molto leggere; inoltre le punte saranno molto più chiare delle radici, un mix perfetto. Per avere uno stile anni '70, isaranno molto lunghi e il ...