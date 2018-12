Milan | Ibrahimovic non arriva? Si fa spazio l' idea Quagliarella

Milan - Quagliarella obiettivo concreto : sfumato Ibrahimovic : Milan Quagliarella- Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il Milan sarebbe pronto a concentrare tutte le sue attenzioni su Fabio Quagliarella dopo aver ufficialmente abbandonato la pista Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese non vestirà rossonero. A confermarlo lo stesso Leoanardo al termine del match di ieri sera tra Milan e Torino. Il direttore rossonero ha confermato che […] L'articolo Milan, Quagliarella ...

Ibrahimovic al Milan?/ Leonardo : 'Resta al L.A.Galaxy - non arriverà nel calciomercato di gennaio' - IlSussidiario.net : Sembrava fatta per Ibrahimovic al Milan fino alle parole di stasera di Leonardo che di fatto chiude questa possibilità, almeno sulla carta.

Leonardo : "Ibrahimovic non torna al Milan. Mercato? Due acquisti a gennaio" : "Ibrahimovic non tornerà al Milan. Sarebbe stata una bella storia, ma non accadrà. Resterà ai Los Angeles Galaxy. Ci avevamo pensato e anche lui ci pensava, ma alla fine non si farà". La confessione è ...

Milan - Leonardo allo scoperto sul mercato : l’annuncio su Ibrahimovic : Al termine della partita di campionato tra Milan e Torino, sono arrivate importanti dichiarazioni di mercato da parte di Leonardo ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo tanti infortuni in difesa. Abate è stata una sorpresa, sta facendo benissimo. E’ una nota positiva. La partita è stata difficile, combattuta. All’inizio abbiamo subito, ma abbiamo avuto anche diverse occasioni. Stiamo parlando di una squadra già qualificata ...

Milan-Ibrahimovic - i Galaxy passano al contrattacco : scelto l'uomo per convincere lo svedese : E, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l'ex presidente del Club Deportivo Guadalajara a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Milan . I Galaxy preparano la controffensiva per ...

Milan-Ibrahimovic : l'arrivo ora è un rebus : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ufficiale, Gazidis nuovo ad Tutto sul Milan

Calciomercato Milan - frenata Ibrahimovic : tutte le alternative per l’attacco : Calciomercato Milan, battuta d’arresto sul fronte Ibrahimovic con Mino Raiola ed il suo assistito che sembrano prendere tempo: Leonardo valuta le alternative Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e le trattative si accendono in maniera vorticosa. In casa rossonera nelle ultime ore si è registrato uno stop per quanto concerne il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, assieme al fido Raiola, ...

Milan - frenata per Ibrahimovic. Ma la trattativa può ripartire : Il viaggio di ritorno di Ibra al Milan, che procedeva spedito nelle scorse settimane, ha subito uno stop. La volontà di ritrovarsi delle parti è il motore della trattativa, che resta avviato: nel club,...

Milan-Ibrahimovic - i pro e i contro di un’operazione che potrebbe cambiare la stagione rossonera : L’operazione per portare Ibrahimovic al Milan ha subito nelle ultime settimane un brusco stop, i motivi del rallentamento riguardano la società rossonera Se fino a qualche giorno fa la trattativa per portare Ibrahimovic al Milan sembrava ad un punto di svolta, adesso la situazione sembra essersi arenata, subendo una decisa frenata. Spada/LaPresse Niente di preoccupante, ma la società rossonera ha voluto prendere tempo per valutare a ...

Il Milan e i dubbi su Ibrahimovic : serve davvero? : Può portare esperienza e carattere, toglie spazio a Cutrone. E Gattuso non ha gli uomini per giocare a due punte

Milan - Ibrahimovic ora è davvero vicino : lo svedese è atteso a gennaio : Ibrahimovic Milan – Dopo tutti gli infortuni che stanno decimando i rossoneri, ora Gattuso e la dirigenza sono alla ricerca di un colpo che potrebbe infiammare la piazza. Ibra-Milan —-> tutti i dettagli di un’operazione possibile Chi meglio di Ibrahimovic? Lo svedese ha terminato il campionato con il Los Angeles Galaxy e potrebbe tornare […] L'articolo Milan, Ibrahimovic ora è davvero vicino: lo svedese è ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...

Ibrahimovic al Milan - l’agente di Cutrone : “Nessun problema” : Ai microfoni di Tuttosport, l’agente di Patrick Cutrone, Donato Ognoni, ha parlato del suo assistito e ha commentato l’impatto che avrebbe il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. “Patrick continua a fare gol. Contro il Parma ha messo a segno la sua settima rete stagionale, la venticinquesima da quando ha esordito con la maglia rossonera. L’arrivo di Ibrahimovic? Non sarebbe assolutamente un problema. Al contrario, i ...