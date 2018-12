Mi MIX 3 | ecco il primo smartphone 5G di Xiaomi

OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3 : ecco le principali differenze (confronto video) : Vi proponiamo un primo confronto tra Xiaomi Mi Mix 3 e OnePlus 6T, cominciamo a chiarire le idee su quale sia il migliore, pregi e difetti di entrambi. L'articolo OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3: ecco le principali differenze (confronto video) proviene da TuttoAndroid.

Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless : A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi MIX 3, lo smartphone del produttore cinese è già protagonista di un primo unboxing L'articolo Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 : ecco tutte le caratteristiche del nuovo border-less di Xiaomi : Per molte settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di leaks e rumors proprio su questo nuovo device e, finalmente, eccoci arrivati alla presentazione ufficiale. Xiaomi ha presentato questa mattina a Pechino il suo nuovissimo top leggi di più...

Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3 - con una sorpresa : Una prima presunta immagine della parte posteriore di Xiaomi Mi MIX 3 mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore e una sorpresa. L'articolo Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3, con una sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre : eccolo in un render stampa : Secondo quanto mostra una nuova immagine Xiaomi Mi MIX 3, sarà utilizzata una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 24 megapixel. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre: eccolo in un render stampa proviene da TuttoAndroid.

Little MIX : ecco la tracklist del nuovo album “LM5” : Ci sono diversi featuring The post Little Mix: ecco la tracklist del nuovo album “LM5” appeared first on News Mtv Italia.

Little MIX : il nuovo album “LM5” uscirà a novembre. Ecco perché hanno deciso di intitolarlo così : Tutto quello che c'è da sapere The post Little Mix: il nuovo album “LM5” uscirà a novembre. Ecco perché hanno deciso di intitolarlo così appeared first on News Mtv Italia.