Meteo oggi | inizia il calo termico | piogge sulle adriatiche

Meteo - domenica di pioggia al Nord e sole al Sud. Ma da lunedì arrivano freddo e temporali : Che tempo farà domani, domenica 9 dicembre, in Italia? Secondo le previsioni Meteo, ci saranno piogge sparse al Nord e al Centro e clima più mite con sole al Sud. Ma l'alta pressione ha le ore contate: da lunedì 10 dicembre una perturbazione atlantica porterà temporali e un sensibile abbassamento delle temperature.Continua a leggere

Meteo ponte Immacolata : neve gelo dal weekend/ Ultime notizie e previsioni : pioggia e temporali al centro Nord - IlSussidiario.net : previsioni Meteo ponte Immacolata: piogge, neve e gelo dal weekend al centro Nord e in Sicilia, le Ultime notizie e gli aggiornamenti

Meteo domani : veloce perturbazione - attese pioggie e rovesci : Meteo domani - Nel corso della giornata di domani, un veloce cavo d'onda di origine Nord Atlantica attraverserà la nostra penisola da Nord a Sud apportando un veloce peggioramento delle condizioni...

Meteo oggi : tempo stabile e tanto sole - qualche nebbia al Nord : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi e consolidarsi ulteriormente su gran parte del territorio nazionale e sul Mediterraneo in...

Meteo - oggi prevarrà il sole. Ma da giovedì il tempo peggiora : oggi nebbia in Val Padana e temperature in calo. giovedì tempo in peggioramento per l'arrivo di una rapida perturbazione che porterà piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna.Continua a leggere

Meteo - pioggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere

Meteo oggi : nebbie al Nord - piogge al Sud e sul basso Adriatico : Meteo oggi - Nel corso della giornata di oggi Martedì 4 Dicembre, una debole perturbazione atmosferica transiterà sulle regioni centro-meridionali. Vediamo i dettagli. Attualmente le condizioni...

Meteo follia : impulso "artico" dopo giorni di pioggia e caldo anomalo : Di giorno al Centro-Sud si potranno toccare 18-21°C, fino a 15°C invece sui rilievi; farà più freddo però dove il cielo sarà...

Meteo : oggi inizia l'inverno Meteorologico! Freddo e neve faranno sul serio in seconda decade : oggi 1° dicembre 2018 inizia ufficiale e convenzionalmente l'inverno Meteorologico in Italia, da non confondere con l'inverno astronomico che avrà inizio il 21 dicembre durante il solstizio....

Meteo oggi : il maltempo si sposta al Sud - attese intense piogge : Meteo oggi - Un modesto ma insidioso minimo barico si sta velocemente dirigendo verso le regioni meridionali, e nel corso della giornata odierna, riuscirà ad apportare episodi di maltempo su diverse...

Benvenuto Dicembre 2018 - oggi inizia l’inverno Meteorologico : ecco DATA e ORA del Solstizio : inizia oggi 1° Dicembre 2018 l’inverno meteorologico e si archivia quindi l’autunno meteorologico, caratterizzato da sbalzi termici ed estremi record. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 21 Dicembre, alle 22:23 UTC, 23:23 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dal Solstizio d’Inverno. La parola “Solstizio” viene dal latino solstitium, ...

Accadde oggi : nel 1954 il primo e unico caso di Meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Meteo oggi : perturbazione atlantica - nuove piogge in arrivo : Meteo oggi - Una nuova modesta perturbazione atlantica è ormai prossima ai territori italiani, e nel corso della mattinata apporterà i primi fenomeni di instabilità su diverse regioni. Vediamo...

Meteo - sarà un freddo weekend : pioggia al sud - neve sulle Alpi : Già da oggi aumentano le nubi. Temperature basse e prime gelate in pianura. Una perturbazione atlantica disturberà alcune regioni nel fine settimana. Rischio nebbia e smog da lunedì.Continua a leggere