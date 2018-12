Messico | muore turista inglese | la sua salma torna in patria senza organi

Blastingnews

: 41enne muore in Messico, il suo corpo saccheggiato da trafficanti di organi, torna a casa, senza occhi, cervel... - serogeid : 41enne muore in Messico, il suo corpo saccheggiato da trafficanti di organi, torna a casa, senza occhi, cervel... - farro50farro : Turista muore in Messico: il corpo torna a casa senza gli organi - Secolo d'Italia -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Era partita per un viaggio nell'America Latina, èta a casa cadavere. Non solo è morta giovane in circostanze non chiare, ma le sue spoglie sono state violate. L'Amanda Gill, 41 anni, era in vacanza inquando, in seguito a un malore dovuto al diabete di cui soffriva, è andata all'Hospital de Cos di Città dele non ne è più uscita viva.Le cause del decesso non sarebbero chiare e, quel che è peggio, è che ladella donna èta indopo essere stata 'saccheggiata'. I familiari si sono trovati davanti a un corpo 'svuotato',più. Dove siano 'finiti', resta un mistero. Probabilmente sono stati asportati da trafficanti. Ora la famiglia chiede giustizia....