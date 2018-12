Mercato NBA – Lakers su Trevor Ariza | sacrificato un membro importante del roster

Mercato NBA : trade a 3 tra Milwaukee - Cleveland e Washington - i dettagli : Mercato NBA: Milwaukee, Cleveland e Washington hanno messo a segno una trade che ha portato Hill ai Bucks Milwaukee, Cleveland e Washington sono state le protagoniste dell’ultima trade che ha scosso il Mercato NBA. Si sono mossi diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero ‘pesare’ molto dato che in ballo ci sono squadre che puntano ai playoff come i Bucks. Proprio la franchigia di Milwaukee ha ricevuto George Hill e ...

Mercato NBA - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

Mercato NBA - tre free agent “testati” dai Philadelphia 76ers : Philadelphia 76ers alla ricerca di un esterno per allargare le rotazioni dopo la trade che ha portato Butler ai Sixers da Minnesota I Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un innesto nel reparto esterni. Una guardia/ala che possa dare punti e difesa alla second unit dei Sixers entrando dalla panchina, un po’ scialba dopo la trade che ha portato sì Butler alla corte dei 76ers, accorciando però le rotazioni dato che sono state due le ...

Mercato NBA – Kevin Love via dai Cavs? Con l’offerta giusta sarebbe rebuilding totale : I Cavs potrebbero lasciare andare Kevin Love in caso di offerta impossibile da rifiutare: a quel punto in Ohio sarebbe rebuilding totale I Cleveland Cavaliers erano ripartiti con un piano preciso per la stagione 2018: anche senza LeBron James l’obiettivo é giocare i Playoff. Dunque niente stravolgimenti del roster, squadra affidata a Kevin Love e tanta voglia di rivalsa. L’infortunio del nuovo volto della franchigia, ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena sull’affare Butler-Sixers : i Lakers si erano inseriti offrendo Ingram! : Jimmy Butler sarebbe potuto finire ai Los Angeles Lakers: prima dell’accordo con i Sixers, la franchigia losangelina avrebbe messo sul piatto Brandon Ingram I Los Angeles Lakers avrebbero provato a fare un’offerta per strappare Jimmy Butler ai Timberwolves. Il Clamoroso retroscena è firmato dal giornalista Tim MacMahon di ESPN. La situazione di Butler è ormai nota a tutti: il giocatore ha forzato in tutti i modi la sua cessione, ma i ...

Mercato NBA – Caos Wizards - i Kings provano il colpo : si studia la trade per Otto Porter jr. : I Kings provano a sfruttare i problemi di inizio stagione in casa Wizards: Sacramento ha messo gli occhi su Otto Porter jr. Inizio di stagione non di certo facile per gli Washington Wizards che, dopo 23 partite sono fuori dalla zona Playoff con 9 vittorie e 14 sconfitte. La franchigia capitolina sta cercando ancora di trovare la quadra e, dopo qualche problema di spogliatoio, non ha fatto mistero di voler ascoltare offerte per ogni ...

Mercato NBA – Phoenix Suns su Markelle Fultz : ecco la possibile trade : I Phoenix Suns mostrano interesse per Markelle Fultz: si studia la possibile trade che potrebbe accontentare i Philadelphia 76ers I Philadelphia 76ers attendono con pazienza nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ non ha più tempo per aspettare il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e vogliono farlo subito. Non per questo ...

Mercato NBA : Kyle Korver saluta Cleveland e ritorna agli Utah Jazz : Prima di tutto, la notizia: i Cleveland Cavaliers nelle scorse ore hanno scambiato Kyle Korver con i Jazz in cambio di Alec Burks e due seconde scelte. Un modo per Utah per provare a dare una svolta ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers spediscono Kyle Korver ai Jazz : ecco i dettagli della trade : Kyle Korver non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers: la guardia tiratrice è stata scambiata con gli Utah Jazz nella notte Da qualche settimana a questa parte, i Cleveland Cavaliers hanno deciso di premere con decisione il bottone ‘rebuilding’. Vista la disastrosa stagione che, complice l’assenza di Kevin Love fino al 2019, vede la franchigia dell’Ohio ultima ad Est con 4 vittorie e 16 sconfitte, la dirigenza Cavs ha optato per ...

Mercato NBA – Cleveland prova il colpo ad effetto - la scommessa è Markelle Fultz : pronta la trade con i Sixers : I Cleveland Cavaliers sarebbero interessati a Markelle Fultz in uscita da Philadelphia: la franchigia dell’Ohio, in totale rebuilding, potrebbe provare a scommettere sull sfortunata first pick 2017 Dopo aver ventilato l’ipotesi di poter cedere Markelle Fultz, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di acquirenti per il loro giocatore. Difficile poter mettere in piedi una trattativa per un giocatore che attualmente, fra infortuni ...

Mercato NBA – Wizards - per piazzare John Wall serve una magia : solo un paio di squadre interessate al playmaker : Gli Washington Wizards ascoltano offerte per tutti i loro giocatori, ma sarà difficile piazzare John Wall a causa del suo quadriennale da 170 milioni: le franchigie interessate sarebbero pochissime Visto l’inizio di stagione complicato e qualche problema di spogliatoio, in casa Washington Wizards avrebbe preso sempre più piede l’idea di una rivoluzione. Se sarà una grande o una mini rivoluzione, dipende dai giocatori che ...

Mercato NBA – Ribaltone in casa Sixers! Adesso è la società che vuole vendere Fultz : ecco il clamoroso scenario : Dopo i rumor dei giorni scorsi, che parlavano di una richiesta di cessione inoltrata da Markelle Fultz ai Sixers, nelle ultime ore ha preso piede una clamorosa ipotesi ‘a parti invertite’ Il mistero legato al destino di Markelle Fultz continua ad infittirsi. Se nei giorni scorsi erano circolati alcuni rumor legati alla presunta richiesta del giocatore di cambiare aria, motivata da una cattiva gestione della franchigia di un suo ...

Mercato NBA - pazza idea Boston : tifosi impazziti per la possibile trade per Anthony Davis : Il Mercato NBA è stato scosso nelle ultime ore dall’ipotesi di trade per Anthony Davis, i Celtics sono interessati al lungo dei Pelicans Il Mercato NBA è accesissimo in questa fase e lo sarà sino alla trade deadline di febbraio. Una delle squadre che non si sta esprimendo come atteso è di certo la deludente Boston di coach Stephens. Proprio attorno ai Celtics si stanno scatenando le voci di una possibile trade, voci ...