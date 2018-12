Meno tasse e salario minimo su Così Macron apre ai gilet gialli

Su il salario minimo e Meno tasse Macron apre ai gilet gialli : Il salario minimo della Francia aumenterà di 100 euro al mese dal 2019, bonus straordinario a fine anno e stop agli aumenti d'imposizione fiscale per chi guadagna meno di 2.000 euro al mese: è quanto annunciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, illustrando dinanzi alla nazione una serie di misure shock per placare la collera dei gilet gialli Segui su affaritaliani.it

Manovra - più investimenti - Meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Però nessuno a palazzo Chigi e all'Economia, dato che le due misure-bandiera di 5Stelle e Lega non sono state ancora definite nei dettagli, sa dire con esattezza l'importo di questo 'tesoretto' ...

Manovra - più investimenti - Meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno ridotto al minimo i margini di Manovra di Conte e di Giovanni Tria e sono pronti a sconfessarli, se premier e ministro dell'Economia, dovessero osare troppo. Tant'...

Manovra - più investimenti - Meno tasse : Conte gioca l?ultima carta : E arrivò il giorno della prova d?appello. Questa sera Giuseppe Conte sarà a cena a Bruxelles da Jean-Claude Juncker. Obiettivo: provare a scongiurare la dolorosa procedura...

Rifiuti - Di Maio : Meno tasse per chi ricicla : Roma, 19 nov., askanews, - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio in una intervista al 'Mattino' lancia l' idea di ridurre le tasse per chi ricicla. 'Questo governo - sottolinea Di Maio - crede ...

Di Maio : "Inceneritori superatiChi ricicla pagherà Meno tasse" : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi: "Spostare subito in quell'area ciò che serve, prima di tutto forze dell'ordine e strumenti di intelligence per fermare un nuovo fenomeno della Terra dei fuochi, gli incendi ai siti di stoccaggio Segui su affaritaliani.it

Rifiuti - Di Maio : Meno tasse per chi ricicla : Roma, 19 nov., askanews, - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio in una intervista al "Mattino" lancia l' idea di ridurre le tasse per chi ricicla. "Questo governo - sottolinea Di Maio - crede ...

Emergenza rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in manovra e Meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Con Meno crescita più tasse - trucco in manovra : ROMA - E' tutto sotto controllo, a parte lo spread,. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alla Commissione Europea che il 23 ottobre chiedeva chiarimenti in merito allo scostamento dello scenario programmatico del governo rispetto alle norme del Patto di ...

Raggi : 'Lega vuole governare Roma? Aspettasse alMeno 3 anni' - : La sindaca della Capitale è stata ospite dell'Intervista di Maria Latella a Sky tg24. "Pronti 1 miliardo e 170 milioni da investire nei prossimi 3 anni. Dopo la sentenza di assoluzione ho abbracciato ...

Manovra - più tasse e Meno capitale per le imprese : Per questo Patuelli che ha chiesto alla politica «uno sforzo di fantasia per cercare una copertura per una cifra che annualmente è assai limitata» ma «necessaria». La reintroduzione dell'Ace, ha ...

Manovra - più tasse e Meno capitale per le imprese : Lo scambio tra la tassazione agevolata al 15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali e per l’incremento dell’occupazione con l’abolizione dell’aiuto alla crescita economica (Ace, un bonus fiscale introdotto nel 2011 per favorire la ricapitalizzazione delle Pm) e il mancato rinnovo del super ammortamento, è stato bocciato dalle associazioni di categoria...

Nuovi posti di lavoro - stipendi più alti e Meno tasse - il capolavoro di Donald Trump : Ma ecco i numeri dall'economia reale che potrebbero incidere in extremis sugli umori della gente prima di entrare in cabina elettorale. In ottobre sono stati creati 250mila posti di lavoro, contro l'...

Si fingeva collezionista per pagare Meno tasse : dipinti di Hayez e Canaletto sequestrati : Si fingeva un collezionista per risparmiare sulla 'voluntary disclosure' , strumento del fisco per regolarizzare la posizione fiscale dei contribuenti sui patrimoni all'estero, : è finito agli arresti ...