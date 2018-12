Meno compiti per le vacanze Svolta del ministro Sondaggio

Il ministro Bussetti : “Meno compiti per le vacanze di Natale. I ragazzi stiano con la famiglia” : Meno compiti per le vacanze per permettere ai ragazzi e ai bambini di passare più tempo in famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spiegando che invierà una circolare ai dirigenti: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare, ha spiegato il ministro, ...

