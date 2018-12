Mengoni | Mina e Salmo sul podio della Classifica FIMI del 10 dicembre | Sfera Ebbasta

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: @mengonimarco, #Mina e @Salmolebon sul podio della Classifica #FIMI del 10 dicembre, @sferaebbasta primo tra i singoli ht… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: @mengonimarco, #Mina e @Salmolebon sul podio della Classifica #FIMI del 10 dicembre, @sferaebbasta primo tra i singoli ht… - OptiMagazine : @mengonimarco, #Mina e @Salmolebon sul podio della Classifica #FIMI del 10 dicembre, @sferaebbasta primo tra i sing… - loryianni : RT @Rossaliena: @FIMI_IT @mengonimarco @mina @Salmolebon Un Album intenso ed imperdibile ascoltarlo é un piacere unico Marco Mengoni #Atla… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Gli album e i singoli più vendutisettimana nelladel 10.Eccezionalmente di lunedì e con qualche giorno di attesa, è stata comunicata lasul sito ufficiale per gli album, i singoli e i vinili che hanno riscontrato maggiori vendite durante quest’ultima settimana.Al primo posto sultroviamo Marcocon il suo ultimo progetto intitolato Atlantico. L’artista ha presentato l’album presso la stazione di Milano, di notte, esibendosi in un mini live in anteprima; attualmente è in giro per l’Italia per promuovere il disco e incontrare i fan attraverso i vari firmacopie, e nel frattempo si aggiudica il primo posto nelladel 10.Seconda sulcon l’album Paradiso (Lucio Battisti Songbook), mentre scende al terzo posto il rappercon Playlist. Quest’ultimo è stato ospitesemifinale ...