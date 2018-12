Mel B in ospedale | operata d' urgenza Video | le Spice Girls vanno a trovarla | due costole

Mel B operata d'urgenza - Spice Girls riunite in ospedale : la cantante 3 ore sotto i ferri : Mel B è stata operata d'urgenza e le Spice Girls si sono riunite in ospedale per l'occasione. Ma cosa è successo a Melanie Brown? La cantante di 43 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico ...

Spice Girls - Mel B in ospedale per tre costole rotte : operata d’urgenza : Spice Girls, incidente per Mel B: la cantante finisce in ospedale Mel B è stata operata d’urgenza. La cantante delle Spice Girls è finita in ospedale con tre costole rotte e una mano mozzata. A rivelarlo la diretta interessata su Instagram dove, con un lungo post, ha ringraziato i dottori che l’hanno aiutata. Al momento […] L'articolo Spice Girls, Mel B in ospedale per tre costole rotte: operata d’urgenza proviene da ...

Crotone : dottoressa accoltellata davanti all’ospedale. Maria CarMela salvata da un marocchino : Ancora un’aggressione ad un sanitario dell’ospedale di Crotone. Questa volta a farne le spese un medico del reparto di medicina interna del San Giovanni di Dio, Maria Carmela Nuccia Calindro. La donna, intorno alle tre di questo pomeriggio, a fine turno, stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio quando una persona armata di cacciavite le ha inferto dei fendenti. L’uomo l’ha avvicinata e poi colpita al collo accusandola di aver ...

Incinta di due geMelli morì in ospedale dopo l'aborto - a processo sette medici : La decisione del giudice sul caso della morte di Valentina Milluzzo, la giovane mamma morta all'ospedale Cannizzaro di...

GeMellina muore cinque giorni dopo il parto : la famiglia fa causa all’ospedale : Per la donna e il marito, alla base della tragedia in cui hanno perso una delle due gemelline ci sarebbe una infezione contratta in ospedale durante il ricovero e poco prima di iniziare il travaglio. Accanto al procedimento giudiziario principale se ne è aperto un altro dopo che la famiglia ha fatto causa anche ai due periti nominati dal tribunale per falsa perizia.Continua a leggere

Bamina morta in ospedale di Melfi - Grillo ordina ispezione : Roma, 13 ott., askanews, - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha ordinato un'ispezione all'ospedale di Melfi, in Basilicata, per accertare la dinamica dei fatti che hanno portato nei giorni ...