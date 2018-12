Meditare per liberarsi dallo stress | vivere meglio e più serenamente

vanityfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il mudra della meravigliaSapere di non sapereSospensione momentanea del respiroStimolazione dei chackra col respiroPerdersi nella musicaLa benedizione del mattinoDi Viola RicciUna via per, pere più. La meditazione aiuta anche a essere più intuitivi e lucidi mentalmente. È uno strumento potente, concreto e alla portata di tutti.Parola di un maestro indiano, Sri Sri Ravi Shankar, uno dei pochi guru ancora in vita, costantemente in viaggio per portare nel mondo il suo messaggio di pace, amore e saggezza. L’abbiamo incontrato a Milano in una breve – quanto illuminante – intervista, e abbiamo seguito la sua masterclass Unveiling Infinity di due giorni al Teatro San Babila.Partendo dai suoi insegnamenti, ecco quali sono gli strumenti tangibili a disposizione dell’uomo per riconnettersi all’intangibile e come utilizzarli; ...