Mediaset chiude in fondo al FTSE MIB

Mediaset - Gf Vip non chiude prima : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Nessuna chiusura anticipata per "Grande Fratello Vip". Ai rumors che si erano diffusi sul web Mediaset con una nota ufficiale replica che "come previsto sin dall'inizio l'ultima ...

Mediaset spinge la raccolta. E chiude la partita Premium : Il titolo Mediaset ieri si è mosso in controtendenza in Piazza Affari (+2,38%), dopo che il gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi e presieduto da Fedele Confalonieri ha preannunciato un anno positivo sul fronte della raccolta pubblicitaria, con una raccolta in crescita del 2,5% nei primi nove mesi.Non solo, il Biscione è pronto ad esercitare l'opzione "put" per vendere R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium con 130 addetti, ...