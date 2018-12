McLaren 720S Spider | emozioni al cardio palma con il vento tra i capelli FOTO

sportfair

: McLaren 720S Spider: tutte le caratteristiche della nuova Super Series - _autoblog : McLaren 720S Spider: tutte le caratteristiche della nuova Super Series - videomotorsIT : McLaren 720S Spyder: senza il tetto non perde grinta // - NewspressItalia : McLaren : MCLAREN AUTOMOTIVE ACCENDE I RIFLETTORI SULLA CLASSE DELLE SUPERCAR CON LA NUOVA 720S SPIDER -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La nuovala unisce l’emozione della guida all’aria aperta con prestazioni dinamiche e dettagli della Super SeriesAutomotive amplia la sua famiglia della Super Series con l’introduzione della sua cabriolet più completa ad oggi: la nuova. La vettura sfrutta un nucleo in fibra di carbonio Monocage II-S leggero, rigido ed estremamente resistente che presenta una struttura di protezione antiribaltamento integrata (ROPS), inoltre non richiede nessuna modifica per rafforzarla in rapporto alla Coupé, offrendo una cabriolet senza compromessi e garantendo un’agilità dinamica eccezionale.La carrozzeria in fibra di carbonio è stata realizzata su misura e vanta un nuovo supporto per il tettuccio rigido retrattile (Retractable Hard Top). Lavanta un peso a secco di 1,322kg che la rende la più leggera nella sua classe con soli 49kg in più della ...