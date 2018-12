McLaren 720S Spider | attacco alla vetta

McLaren 720S Spider : emozioni al cardio palma con il vento tra i capelli [FOTO] : La nuova 720S Spider la unisce l’emozione della guida all’aria aperta con prestazioni dinamiche e dettagli della Super Series McLaren Automotive amplia la sua famiglia della Super Series con l’introduzione della sua cabriolet più completa ad oggi: la nuova 720S Spider. La vettura sfrutta un nucleo in fibra di carbonio Monocage II-S leggero, rigido ed estremamente resistente che presenta una struttura di protezione antiribaltamento ...

McLaren - La 720S diventa Spider : Dopo aver aggiornato la gamma Ultimate Series con il lancio delle Senna e Speedtail, la McLaren ha introdotto un nuovo modello della famiglia Super Series, la 720S Spider. Riproponendo la stessa meccanica della coupé, la nuova open top di Woking introduce un tetto di fibra di carbonio retraibile elettricamente, anche in movimento fino a 50 km/h, in soli 11 secondi, dotabile, a richiesta, di un cristallo elettrocromico. La nuova Spider britannica ...

McLaren a Milano AutoClassica con le 720S e 570S Spider : McLaren Milano parteciperà all’ottava edizione di Milano AutoClassica, in programma dal 23 al 25 novembre a Fiera Milano-Rho, dedicata sia alle sportive e supercar di oggi ma soprattutto alle classiche. McLaren Milano sul suo stand esporrà le McLaren 720S e 570S Spider. “McLaren Automotive è costantemente impegnata nella ricerca di nuove e innovative soluzioni“, ha […] L'articolo McLaren a Milano AutoClassica con le 720S e 570S ...

McLaren 720S MSO Stealth Team : stupefacente lavoro della divisione Special Operations [FOTO] : Questo esemplare altamente personalizzato è stato prodotto come ordine Speciale ”bespoke” per il concessionario McLaren di Londra Non lasciatevi ingannare dal nome: La 720S MSO Stealth Team della McLaren Special Operations, creata secondo un ordine su misura per la concessionaria, McLaren London è garanzia di esclusività per il proprietario della McLaren 720S che vuole distinguersi e non passare certamente inosservato. La McLaren 720S può ...

McLaren 720S Stealth - l'ultima perla "su misura" realizzata dalla divisione MSO : McLaren Special Operation attraverso il programma MSO Bespoke ha realizzato una versione unica della 720S ispirata alla...

McLaren 720S : debutta il Track Pack dedicato agli amanti della pista [FOTO] : Il nuovo pacchetto speciale dedicato alla supercar britannica affina l’aerodinamica e taglia il peso della vettura per un uso specifico tra i cordoli La Casa di Woking ha svelato le caratteristiche del nuovo Track Pack dedicato alla McLaren 720S sviluppato per rendere la supercar britannica ancora più “letale” tra i cordoli di una pista. Testata sul circuito in Brno, in Repubblica Ceca, insieme alla variante a competizione 720S GT3, la ...