Max Biaggi a Domenica In | Dopo l' incidente ho tolto il superfluo

Max Biaggi dopo l’incidente : ‘Ho levato il superfluo’. La reazione di Bianca Atzei : “Ho capito cosa mi rende felice […] i miei bambini. Ho dato delle priorità, son diventato molto più cinico, dai delle priorità e levi il superfluo”. Max Biaggi ospite di Mara Venier a Domenica In parla del tragico incidente che nell’estate 2017 ha messo seriamente a rischio la sua vita. Accanto a lui, in quell’occasione, ci sono stati non solo i genitori e i figli ma soprattutto l’allora fidanzata Bianca Atzei ...

Dall’incidente alla vita privata - Max Biaggi si confessa a Domenica In : “sono sulla piazza” : Max Biaggi si confessa a Mara Venier, a ‘Domenica In’ l’ex pilota parla della sua vita sentimentale e della paura provata dopo l’incidente Max Biaggi è stato agli onori della cronaca quando a giugno del 2017 è incappato in un brutto incidente che ha messo a serio rischio la sua vita. Il nome dell’ex pilota, una volta fuori pericolo, è rimbalzato poi su quasi tutti i giornali di gossip dopo l’addio a ...

Max Biaggi - mea culpa con la Atzei : "Ho fatto soffrire persone che prima dell'incidente consideravo priorità" : Il campione di Moto Gp ha ricordato a Domenica In il periodo vissuto dopo il terribile incidente che poteva costargli caro...

Max Biaggi a Domenica In : "Vivo per miracolo ma non rinuncio alla moto. Fabrizio Frizzi? Un faro" : Ospite di Domenica In, il motociclista Max Biaggi ha raccontato alla conduttrice Mara Venier il grave incidente che gli è capitato l'anno scorso: Rivivere i momenti successivi all'incidente fa un certo effetto, non ricordo molto dell'incidente, mi sono risvegliato in ospedale, assistito da medici e infermieri con la massima cura e non posso che ringraziarli. Quando il primario mi disse, per la prima volta, della gravità dell'incidente, ...

Max Biaggi a Domenica In : «Io - vivo per miracolo - ma non posso rinunciare alla moto» : Max Biaggi, ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In, si racconta a partire dallo spaventoso incidente avuto in pista, circa un anno e mezzo fa, a Latina. «Rivivere i momenti...

Domenica In - anticipazioni e ospiti 9 dicembre : Max Biaggi - Gabriel Garko e Patty Pravo : Domenica In torna in onda la prossima Domenica, il 9 dicembre, per quella che sembra sarà l’ultima puntata di questo 2018. Con l’avvicinarsi del Natale anche lo scontro tv della Domenica pomeriggio lascerà il pubblico orfano di Mara Venier e Barbara d’Urso. In attesa di conferma ufficiale sembra che la conduttrice sia pronta a tornare in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per accogliere nel suo salotto i suoi ...