Matthias Schoenaerts | il cercatore d’oro

gqitalia

: RT @creniade: un momento di raccolta spirituale per la bellezza di matthias schoenaerts fotografato da ben weller. - chrcapuano : RT @creniade: un momento di raccolta spirituale per la bellezza di matthias schoenaerts fotografato da ben weller. - chrcapuano : RT @_lexismart: Non è la prima volta che lo noto nelle foto, quindi direi che è ufficiale: uno dei poliziotti che accompagnano Kate agli ev… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Fullscreen01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 «È facile vedere il peggio nelle persone. Io preferisco essere quello che trova l’oro. Non è altrettanto semplice, ma è un intento nobile, uno scopo per cui vale la pena fare quello che faccio». Se c’è un’abilità indiscussa inè quella di incarnare animali feriti, maschi che vivono tempi duri con se stessi e con gli altri. Lo ha dimostrato fin dagli esordi, da gangster invischiato nel commercio illegale di carni rinforzate dagli ormoni in quel “Bullhead – La vincente ascesa” di Jacky che è stato candidato agli Oscar facendo parlare di lui. E di nuovo nei panni di un pugile con un figlio piccolo, l’anno dopo, in “Un sapore di ruggine e ossa”: è stata l’interpretazione di quell’uomo che combatteva per sopravvivere a lanciarlo a livello internazionale e ad assicurargli ruoli di spessore a un ...