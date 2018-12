Matteo Salvini si dichiara favorevole alla Tav

Matteo Salvini - agguato su Raitre : cosa va in onda questa sera - killeraggio contro la Lega? : Nel mirino di Report ci tornano Matteo Salvini e la Lega . A poche ore dalla grande manifestazione di piazza, la trasmissione di Raitre fondata da Milena Gabanelli e guidata ora da Sigfrido Ranucci ...

Matteo Renzi in scia a Confapi (e a Salvini) : "Soldi del reddito di cittadinanza a imprese che assumono giovani" : "Ieri Salvini ha incontrato le categorie. E Confapi ha fatto una proposta molto intelligente sul reddito di cittadinanza. Dare 780 a tutti per stare sul divano è assurdo e non ci sono i fondi a sufficienza. Il governo potrebbe allora prendere i soldi stanziati per il reddito di cittadinanza e darli alle imprese che formano e assumono i giovani, anzichè regalare sussidi". Il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un post su Facebook, ...

C’è una nuova indagine sulla Lega di Matteo Salvini : (Foto: Claudio Furlan / LaPresse) C’è una nuova indagine sulla Lega e, questa volta, riguarda il periodo della gestione di Matteo Salvini. Dopo la nota vicenda dei 49 milioni di euro da risarcire allo stato italiano, un fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo ipotizza il reato di finanziamento illecito ai partiti e si riferisce a una serie di versamenti che l’imprenditore Luca Parnasi avrebbe effettuato a favore ...

Paolo Becchi - l'allarme : 'Quell'errore che Matteo Salvini non deve commettere davanti a Juncker' : ... questo il messaggio di un politico che in questo modo ha voluto mostrare di vivere non solo di tattica, ma anche di una più ampia visione politica. Se riuscirà a cambiare l' Ue come sta cercando di ...

Matteo Salvini - un trionfo : così la Lega è diventata il primo partito : Non è vero che questo è un Paese agnostico, relativista, indifferente a ogni tradizione, a partire da quella religiosa. Ci sono milioni di italiani che non sono baciapile, non vanno a messa ogni ...

Matteo Salvini - Antonio Socci denuncia : in Vaticano sta nascendo il partito dei vescovi anti-Carroccio : È un paradosso perché la Lega si sta candidando a rappresentare l' asse della politica italiana come una sorta di DC del terzo millennio, e non a caso i sondaggi la collocano sulle percentuali della ...

Matteo Salvini svela l'ultimo ricatto dell'Europa : 'Come vogliono metterci le dita negli occhi' : Si pone questa domanda Matteo Salvini ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più : 'Qualcuno vuole in Italia scene come quelle di Parigi?', si chiede riferendosi alle proteste dei gilet gialli: 'Io ...

"L'Ue guardi cosa accade a Parigi e non si attacchi a uno zerovirgola". Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Mi rifiuto di pensare che, con quello che succede nelle strade di Parigi, per uno zerovirgola a Bruxelles ci mandino sanzioni, ispezioni e commissari. Suvvia, siamo l'Italia, abbiamo dimostrato di essere seri". A dirlo è il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista a Mezz'ora in più, sui Raitre, parlando della settimana clou sul confronto fra Roma e Bruxelles sulla manovra economica."L'ho detto alle ...

Corinaldo - Matteo Salvini : “Con 6 morti dire ‘idiota’ a chi ha usato lo spray non basta” : Matteo Salvini, intervenuto a 'In mezz'ora', ospite di Lucia Annunziata, commenta la strage di Corinaldo: "La sala che ho voluto toccare con mano aveva una capienza di 469 posti. Una sola persona in più sarebbe mancato rispetto della legge. I pochi delinquenti che non rispettano la legge non devono cavarsela con 18 mila euro di multa. Non devono riaprire più. .Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ultimo trionfo : anche il Censis costretto ad ammettere che oggi l'Italia vuole lui : Il caos prolungato della politica e l' incertezza dell' economia è un buco che richiede una sempre più pressante domanda di regole, anche se, a cercare d' imporle si può diventare 'intolleranti fino ...

Che tempo che fa - trappolone a Matteo Salvini : chi va da Fabio Fazio - le sparerà grossissime? : Il trappolone è teso. Dove? Negli studi di Che tempo che fa , il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Già, perché in studio come ospite d'eccezione ci sarà Gino Strada , il ...

Matteo Salvini - la strategia : come trasforma la Lega per arrivare a governare da solo : La rivincita del modello tradizionale di partito, seppure attrezzato nei valori e nei programmi per il mondo nuovo dei Vladimir Putin e dei Donald Trump. Così, nel discorso che Salvini farà oggi dal ...

Francesco Storace costringe Matteo Salvini a farsi gli scongiuri : 'Te lo ricordi Gianfranco Fini?' : No, a Francesco Storace non è piaciuto quanto detto da Matteo Salvini dal palco a Roma: 'Non farò mai saltare un governo per un sondaggio'. Storace, in un intervento pubblicato su affaitaliani.it , ...

Corinaldo - la sciacallata di Laura Boldrini contro Matteo Salvini? Doppia vergogna : quando lei... : Dopo la strage di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta , Laura Boldrini non ha trovato nulla di meglio da fare che accusare Matteo Salvini , bollato come ministro poco 'serio' perché non si è recato ...