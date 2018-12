Mara Venier batte Barbara d' Urso Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Domenica in - Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta : FUNWEEK.IT - Risate e lacrime anche nell'ultima puntata di Domenica In in onda il 9 dicembre: ospite dell'intervista con Mara Venier Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un...

Ascolti pomeriggio 9 dicembre : Mara Venier vince l'ultima sfida contro Barbara D'Urso : E' stata una delle sfide auditel più chiacchierate di questi mesi autunnali, quella tra Domenica in e Domenica Live, condotti rispettivamente da Mara Venier e Barbara D'Urso ed in onda su Rai 1 e Canale 5. Non sono mancati, seppur indirettamente, dei diverbi social tra le due presentatrici che si attribuivano la vittoria a vicenda. La verità, come sempre, sta nel mezzo. La sfida diretta tra Domenica in e Domenica Live è stata quasi sempre vinta ...

Mara Venier segna un nuovo record di ascolti con Domenica In : Domenica In: nuovo record di ascolti per Mara Venier Si chiude ufficialmente oggi la sfida a colpi di auditel tra Domenica In e Domenica Live: Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso, conquistando 8 vittorie su 4. Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli ascolti Domenicali è stato questo scontro, ma dal 2019 tutto cambierà: Domenica Live cambia orario e dal 13 gennaio andrà in onda alle 17:20, ...

Domenica In - Enrico Brignano e quel video sul papà morto : strazio e lacrime da Mara Venier : Si sono commossi Enrico Brignano e Mara Venier a Domenica In quando l'intervista ha toccato il doloroso tema dell a morte del padre dell'attore. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime dopo ...

Mara Venier spiazzata da una battuta di Brignano sulla d’Urso : Domenica In: Brignano fa una battuta su Barbara d’Urso. La reazione di Mara E’ la seconda volta che succede: dopo la battuta di Leonardo Pieraccioni, avvenuta circa un mesetto fa, oggi a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un’altra battuta su Barbara d’Urso! Dunque Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento esilarante alla collega-rivale di Canale5, in onda in ...

Domenica In - la bomba della ragazzina testimone a Corinaldo : enormi guai per il locale - Mara Venier di sasso : A Domenica In di Mara Venier fari puntati sulla strage di Corinaldo, dove al concerto di Sfera Ebbasta sono morte sei persone. Nel contenitore di Rai 1, nella puntata di Domenica 9 dicembre, ospiti in ...

Domenica In : diretta difficile per Mara Venier. Le sue parole : Mara Venier provata a Domenica In: le sue parole prima della diretta di oggi Puntata non facile quella di Domenica In di oggi, 9 dicembre: Mara Venier, durante la breve anteprima andata in onda tra la fine di Linea Verde e l’inizio del TG1, attorno alle 13.25, è infatti apparsa molto turbata, anticipando che il talk di oggi sarebbe stato dedicato alla strage che si è consumata venerdì sera nell’ormai tristemente nota discoteca di ...

Domenica In - voci sulla drammatica confessione di Max Biaggi a Mara Venier : vita stravolta dopo l'incidente : A pochi minuti dall'inizio della puntata di Domenica In di Domenica 9 dicembre, condotta da Mara Venier su Rai 1, filtrano alcune succulente anticipazioni sulla puntata. Tra gli ospiti, come già ...

Domenica In - Mara Venier cambia passo : chi porta in studio - la scelta che piace ai piani alti della Rai : Alla viglia di Domenica In , il contenitore Domenicale di Mara Venier su Rai 1, ecco filtrare la lista degli ospiti. Una lista che sembra marcare un piccolo cambio di passo per la Venier, con un ...

Striscia la Notizia - Domenica In e Mara Venier nel mirino : intervista a Renato Zero - cosa non torna : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finiscono ancora Domenica In e Mara Venier . Nell'ultima puntata della rubrica 'I nuovi mostri' del tg satirico di Canale 5, infatti, viene scodellata l'intervista ...

Domenica In - quanti big da Mara Venier : Ospiti della puntata del 9 dicembre Patty Pravo, Max Biaggi, Enrico Brignano, Gabriel Garko e Miriam Leone. E poi ancora...

Mara Venier : 'Ho incontrato Papa Francesco. Ecco cosa mi ha detto' : Mara Venier ha postato una foto su Instagram con Papa Francesco . La conduttrice di Domenica In ha incontrato Bergoglio durante l'inaugurazione in Piazza San Pietro, in Vaticano, del Presepe di sabbia:...