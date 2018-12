: Manovra,Ue: attendiamo proposta da Roma - NotizieIN : Manovra,Ue: attendiamo proposta da Roma - TelevideoRai101 : Manovra,Ue: attendiamo proposta da Roma - Sirenetta_01 : RT @PClaysset: @GiorgioTrizzino @aleass83 Grazie On.le gli #idoneiassistentigiudiziari sono certi che la manovra includerà il piano assunzi… -

La Commissione europea non ha ancora ricevuto una nuovadall'Italia sulla. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Moscovici. Bruxelles la attende "al più tardi" per l'incontro Conte-Juncker di mercoledì. "Bisogna rispettare le regole e una nuovadeve tenerne conto.I nostri interlocutori lo sanno, siamo in costante contatto", spiega Moscovici. E il vicepresidente Dombrovskis ribadisce:"Il dialogo continua, ma il tempo è limitato, Servono risultati".(Di lunedì 10 dicembre 2018)