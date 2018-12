Manovra | stasera riunione con Conte | Tria

Manovra : Al via dichiarazioni di voto - stasera la fiducia - DIRETTA : In corso in Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra . Il voto di fiducia dovrebbe arrivare intorno alle 20.30. Il via libera finale ...

Manovra - stasera il voto di fiducia. Ue : “Incontro tra Conte e Juncker la settimana prossima non confermato” : Mentre la Camera si prepara a una seduta fiume per votare la fiducia alla Manovra, il governo continua a cercare un’intesa sul livello a cui andrà ridotto il deficit/pil nel tentativo di evitare la procedura di infrazione Ue. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha visto a Palazzo Chigi il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il compito di trattare con Bruxelles, come ufficializzato dai vicepremier nei ...

La Manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

La confusione sulla Manovra e il nazionalismo secondo Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro fa il fenomeno, ma non sta spoilerando una serie Tv, questa volta è un'inchiesta vera. Fa arrabbiare il procuratore di Torino, Spataro, che non è un tipo tenero. E, per tutta risposta, invece delle scuse, ne invoca il pensionamento. E' una storia che non finirà benissimo. Ecco, riporta

Conte : “Stallo sulla Manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Stasera Tria in Commissione : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Stasera Italia - le ultime sul decreto sicurezza e Manovra : Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili hanno introdotto una nuova puntata di Stasera Italia Weekend, in onda dalle 20.30 su rete quattro. L'argomento affrontato è la manovra economica alla luce di una nota congiunta dei due vicepremier e il decreto sicurezza, di cui si comincia a vedere i primi effetti concreti. Gli ospiti della puntata sono: il critico d'arte Vittorio Sgarbi, la giornalista Maria Giovanna Maglie, giornalista e scrittore Antonio ...

Manovra : stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Il governo è pronto a trattare con Bruxelles : stasera vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi : Il governo sembra essere disposto a trattare con la Commissione europea e questa sera, al vertice sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, discuteranno delle misure da limare e delle proposte da avanzare a Bruxelles.Continua a leggere

Manovra - Conte : stasera vertice Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio : Bruxelles, 25 nov., askanews, - Un vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi è programmato per stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Luigi Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Conte conferma : Stasera vertice con Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Manovra - stasera Conte e Tria a cena a Bruxelles per convincere l'Ue - : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia incontreranno i tre rappresentanti dell'Unione: Juncker, Moscovici e Dombrovskis. Lo scopo sarà rassicurarli sulla efficacia della legge di bilancio. Ma Bankitalia avverte: lo spread mette in ...