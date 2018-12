Manovra | Moscovici all' Italia | Attendiamo impegni concreti

Manovra - Moscovici : 'Impegni concreti' - Dombrovskis : 'Senza correzioni avanti con la procedura d'infrazione' : "Servono impegni concreti e cifre, se vogliamo cambiare la nostra analisi sulla Manovra italiana ". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici . "Bisogna rispettare le ...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

Moscovici : 'Bene le aperture dell'Italia sulla Manovra - ora riduca il deficit' - Conte : 'Eviteremo l'infrazione' : Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia". Salvini: "Il 2% è solo ...

Manovra - Moscovici : "Bene l'apertura italiana - ora riduca il deficit" | Conte : "Eviteremo l'infrazione" : Nuovi segnali di distensione dopo gli incontri di Tria e del premier con gli esponenti Ue a Buenos Aires. "Se recuperiamo delle somme, ragionevolmente ci potrà essere la riduzione del deficit" dice il premier

Manovra - Moscovici : dal governo un passo nella giusta direzione : Roma, 4 dic., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia e sulla procedura per infrazione della regola del debito 'decideremo i prossimi passi sulla base dei risultati del dialogo che sta proseguendo'. Lo ...

Manovra - si tratta con la Ue. Moscovici : dialogo - deficit va ridotto | : Prosegue l'esame degli emendamenti con l'obiettivo di chiudere in serata e arrivare in Aula mercoledì. Approvate misure su carta d'identità elettronica alle Poste e indennizzi per le vittime di usura. ...

Manovra - Moscovici : 'Bene gli annunci sulla riduzione del deficit - ora dettagli' : 'Abbiamo preso atto dei recenti annunci del governo di voler ridurre il deficit , è un primo passo nella giusta direzione. Ma aspettiamo ulteriori dettagli per valutare la dimensione di questo passo'. ...

Moscovici sulla Manovra : 'Bene le intenzioni di calo del deficit - ma va ridotto ancora' : Il commissario Ue preso atto delle aperture del governo aggiunge: 'abbiamo bisogno di passi concreti e credibili' - Il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici lancia un messaggio ...

Moscovici sulla Manovra : "L'Italia ci ascolta. Dopo gli annunci sul deficit aspettiamo i dettagli" : Pierre Moscovici è ottimista: "Il dialogo con l'Italia (sulla manovra, ndr) è in corso, diventa più intenso, vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l'Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi". Le sue parole arrivano Dopo l'apertura del governo italiano a Bruxelles: "È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling. Ora ...

Manovra - Moscovici : "Dialogo è intenso" : 10.01 "Le autorità italiane sono pronte ad ascoltare il nostro punto di vista e anche a cercare di risolvere i problemi". Così il commissario Ue, Moscovici, dopo l'Eurogruppo che ha trovato l'accordo per riformare l'Eurozona. Prendiamo atto degli"annunci del governo di voler ridurre il deficit.Un passo nella giusta direzione, ma aspettiamo ulteriori dettagli per valutare la dimensione di questo passo",ha detto."Ciò a cui puntimo è il rispetto ...

Manovra : Moscovici - progressi con l'Italia ma restano distanze : Sulla Manovra 'facciamo progressi nelle discussioni con le autorità italiane', ma 'rimane un gap significativo tra le proposte del governo italiano e le richieste del Patto di Stabilità'. Lo ha detto ...

Tajani : "La Manovra è già fallita con la resa a Moscovici" : "La manovra? È già fallita". A dirlo è Antonio Tajani, secondo cui c'è stata una "resa senza condizioni a Junker e Moscovici"."Deve essere corretta, ma non è che dicendo sempre sì alla Commissione Ue e facendo sempre tagli si risolvano i problemi", ha aggiunto il presidente dell'Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia, "Serve una manovra che aiuti le imprese, che non faccia solo contenta la Commissione ma contenga provvedimenti per la ...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...