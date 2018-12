Manovra | Milano | Torino | Genova e Bologna contro tagli a Comuni

Borsa : Milano corre con aperture Manovra : ANSA, - Milano, 26 NOV - La Borsa di Milano brilla , +2,77%, con le aperture del Governo a modificare la manovra nella trattativa con l'Ue. Lo spread tra Btp e Bund si 'raffredda' a 289 punti. L'...

Manovra - Milano spicca il voloSu le banche. Spread sotto 300 : Apertura di seduta in forte rialzo per la Borsa di Milano, dopo il calo dello Spread conseguente alle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. Positive tutte le Borse europee, anche sulla scia dell'accordo trovato tra Londra e Bruxelles sulla Brexit Segui su affaritaliani.it

Manovra : Milano amplia perdite dopo bocciatura - spread torna a 310 punti : Immediata reazione dei mercati finanziari dopo la bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. La Borsa di Milano incrementa le perdite. L'indice Ftse Mib scivola a -1,14%. Male le banche: Bper Banca, -...

Borsa - dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Manovra : Unione Artigiani Milano - bene pace fiscale : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - L’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza esprime "apprezzamento per il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri in cui fa la sua comparsa la 'pace fiscale'". Il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, Marco Accornero, che "come

Borsa : Milano sale con Manovra a Ue : ANSA, - Milano, 16 OTT - La Borsa di Milano , +1,2%, avanza dopo che il governo ha inviato il Draft Budgetary Plan alla commissione europea. A Piazza Affari tengono le banche mentre è in forte rialzo ...

Manovra : spread in calo a 310 punti - Milano apre in rialzo : All'indomani del varo della Manovra e del Dl fiscale, la Borsa di Milano ha aperto positiva e lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il ...

Borsa Milano sale +0 - 1% - attesa Manovra : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari in lieve crescita , +0,12%, con l'approssimarsi della chiusura di seduta e in attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato in ...

Cala lo spread - Milano in rosso Tria : «Manovra da 36 - 7 miliardi» : «Il giudizio dei mercati, come quello delle agenzie di rating, non si basa sulla politica - ha aggiunto - ma sui numeri, che sono dati oggettivi e uguali per tutti. Questa manovra è un errore. È come ...