Manovra | Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment Conte con il

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Manovra - bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E Luigi Marattin (Pd) manda “a cuccia” il M5S : Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte, si alternano i vari interventi. durante quello dell’on. Piercarlo Padoan si solleva più di qualche mugugno dalla porzione di emiciclo del M5S. E Luigi Marattin (Pd) invita alla “cuccia”. Il presidente Roberto Fico però riesce a sedare gli animi prima che si surriscaldino e Padoan riprende il suo discorso. L'articolo Manovra, bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E ...

Manovra - Luigi Di Maio : “Austria e Olanda ci chiedono lacrime e sangue” : Luigi di Maio ha risposto agli attacchi di Austria e Olanda, che si sono dette pronte a votare la procedura d'infrazione contro l'Italia: "Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così. Oggi il governo austriaco dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Luigi Di Maio : 'Con la Manovra del popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Manovra - la fedelissima di Beppe Grillo attacca Luigi Di Maio : 'Mai il condono fiscale' : 'Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento'. Luigi Di Maio è nel mirino dei pentastellati. La rivolta sul condono è guidata dalla fedelissima di Beppe ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della Manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

Manovra - la 'manina' denunciata da Luigi Di Maio è di Fabrizia Lapecorella : Di certo il testo è frutto del lavoro della Direzione generale Finanze che dipende direttamente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . I funzionari del Mef, però, assicurano di aver solo eseguito ...

Luigi Di Maio su Pace Fiscale : "Al Colle un testo manipolato"/ Ultime notizie Manovra : "Domani denuncio" : Luigi Di Maio su Pace Fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'Al Quirinale inviato un testo manipolato della Manovra - abbiamo denunciato alla Procura' : Una accusa gravissima, perché inevitabilmente chiama in causa i tecnici del Tesoro, guidati dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , i responsabili pratici del testo. In studio a Porta a porta, Di ...

Manovra - il crollo di nervi di Luigi Di Maio : 'Se non c'è Matteo Salvini non ci vado nemmeno io' : Una giornata ad altissima tensione quella di ieri 15 ottobre al termine della quale si è raggiunto l'accordo sulla Manovra . In mattinata il nervosismo era alle stelle: Luigi Di Maio quando viene ...

Manovra - tensioni nel governo : Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi : Tanto che Luigi Di Maio , secondo quanto si apprende, ha deciso diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , per limare ...

Manovra - Luigi Di Maio : “È un atto di coraggio che l’Italia aspetta da anni” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, intervistato alla trasmissione radiofonica Radio Anchio, ha parlato della bocciatura della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza: "Se si torna indietro si tradiscono gli italiani e io i miei concittadini non li abbandono" ha detto, aggiungendo poi che se a Bankitalia non piace la Manovra, "si può candidare". È stato toccato anche il tema del ponte Morandi di Genova: "Devo ...