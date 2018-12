MANOVRA La vera arma dell' Italia nella trattativa con Bruxelles

La MANOVRA è passata alla Camera. Ma la vera partita è al Senato : E proprio oggi fonti di Palazzo Chigi hanno dovuto ancora una volta smentire voci di dissidi interni nell'esecutivo con il titolare dell'Economia, da sempre sostenitore della necessità di contenere ...

Ok alla MANOVRA (che il Senato riscriverà) Adesso Conte deve convincere Juncker L’ecotassa in forse e le altre misure votate : Il via libera della Camera con la fiducia. Al Senato saranno tagliati i fondi per «quota 100» e reddito

MANOVRA - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...

MANOVRA - Monti : “Bruxelles non è stata troppo severa. M5s-Lega vivevano in una bolla - ora è arrivato lo ‘Tsipras moment'” : Movimento 5 stelle e Lega vivevano “in una bolla speculativa“. Ma adesso, dopo lo scontro con la Commissione europea – che “non è stata troppo severa” – “stiamo arrivando allo ‘Tsipras moment‘”, come in Europa chiamano la fase in cui un populista accetta di cambiare strada per salvare il proprio Paese. Questo è il Mario Monti pensiero sullo scontro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra, ...

MANOVRA - Borghi : “Se Commissione Europea la approverà - ammetterà sua sconfitta”. Scontro con Oscar Giannino : “L’incontro tra Di Maio e Mattarella giovedì scorso per un dialogo con la Ue sul deficit? Salvini è d’accordo, anche se non so che cosa si siano detti Di Maio e Mattarella. Riguardo alla trattativa con l’Europa, ricordo però che stiamo parlando di una Commissione politicamente morta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi, che si rende protagonista di ...

Dombrovskis : "Le considerazioni della Commissione sulla MANOVRA italiana arriveranno mercoledì" : "Non discuteremo d'Italia in questo Eurogruppo", ha detto Valdis Dombrovskis prima di entrare al vertice dei ministri dell'Economia dell'area euro. Le considerazioni sulla manovra italiana, però, arriveranno tra pochi giorni: "Stiamo preparando per mercoledì (21 novembre, ndr) il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'eurozona, incluso un riesame della bozza di ...

MANOVRA - prima di Natale si muoveranno i fondi di investimento americani : Non c'è solo l'Europa. Ci sono, soprattutto, o fondi di investimento americani . Che stanno alla finestra ormai da un po' studiano le mosse di Salvini e di Bruxelles e si chiedono se, quando e in che ...

MANOVRA - monito della Cei : se si sbagliano i conti nessuna banca ci salverà : "Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani. "Un Paese sospeso caratterizzato ...

Pensioni d'oro - nella MANOVRA non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Oggi la MANOVRA arriverà in Parlamento? : Dopo 11 giorni di ritardo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha promesso di sì, ma ci sono ancora dubbi e divisioni sopratutto all'interno del Movimento 5 Stelle The post Oggi la manovra arriverà in Parlamento? appeared first on Il Post.

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo MANOVRA si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)