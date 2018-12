Manovra | incontro Conte-Tria su investimenti | salta riunione su emendamenti

Manovra - incontro tra Conte e Tria per fare il punto : Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell'Economia Giovanni Tira. Rema principale che si ...

Manovra 2019 - incontro di Conte con i sindacati : serve patto fiscale con cittadini - : Il presidente del Consiglio ha assicurato che il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro e che non sarà tollerante sull'evasione. Camusso: "Nulla sul merito, solo una generica attenzione"

Manovra - Furlan : Incontro con Conte approfondito - è cambio passo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - mercoledì incontro Juncker-Conte : ... Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo presenteranno al premier un documento comune, critico nei confronti della legge di bilancio, e una serie di proposte per il rilancio dell'economia e degli ...

Manovra. Salvini : "Con imprese incontro concreto e positivo". Boccia : "Finalmente ascoltati" : ...il governo ci ascolta" "Il fatto che il governo cominci ad ascoltare le ragioni dello sviluppo e della crescita significa che c'è una consapevolezza" sul rischio di possibile recessione dell'economia ...

Manovra - stasera il voto di fiducia. Ue : “Incontro tra Conte e Juncker la settimana prossima non confermato” : Mentre la Camera si prepara a una seduta fiume per votare la fiducia alla Manovra, il governo continua a cercare un’intesa sul livello a cui andrà ridotto il deficit/pil nel tentativo di evitare la procedura di infrazione Ue. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha visto a Palazzo Chigi il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il compito di trattare con Bruxelles, come ufficializzato dai vicepremier nei ...

Manovra : martedì incontro Conte-Juncker a Strasburgo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedrà Jean Claude Juncker a Strasburgo martedì prossimo per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra economica. Lo confermano fonti di governo.

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Governo invia primi emendamenti in Commmissione : Intanto sono giunti in commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del Governo alla Manovra. Le propostedi modifica, sarebbero - a quanto si apprende - una prima tranche di interventi del Governo.

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Ma slitta la presentazione degli emendamenti : Intanto a Buenos Aires il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce ancora una volta che "l'economia italiana non giustifica gli spread che stiamo avanti in questo periodo".

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

