Manovra | i sindacati da Conte | ' Ridurre cuneo e non stoppare infrastrutture'

SINDACATI E POLITICA/ Dalle auto alla Manovra - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa

Manovra 2019 - incontro di Conte con i sindacati : serve patto fiscale con cittadini - : Il presidente del Consiglio ha assicurato che il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro e che non sarà tollerante sull'evasione. Camusso: "Nulla sul merito, solo una generica attenzione"

Manovra - Conte a sindacati : Siamo qui per ascoltare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - sindacati in pressing su governo. Tre incontri per cercare di cambiare il testo : ROMA Più attenzione sulla crescita e sul lavoro: le risposte previste dalla Manovra 'non sono sufficienti', dicono Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio è 'ancora un libro bianco'...

Manovra : sindacati veneti - no assistenzialismo senza investimenti in lavoro (2) : (AdnKronos) - Per Cgil, Cisl e Uil "lo sviluppo del Paese dev’essere supportato da politiche espansive e, in coerenza con le linee della Confederazione Europea dei sindacati, vanno superate le politiche di austerity che, in Italia come in Europa, hanno determinato profonde disuguaglianze, aumento de

Manovra : sindacati veneti - no assistenzialismo senza investimenti in lavoro : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - Investire in sviluppo e infrastrutture per creare lavoro, incentivare i contratti a tempo indeterminato riducendo il costo del lavoro, ridurre la fiscalità per lavoratori e pensionati abbandonando la strada iniqua della flat tax, combattere più efficacemente l’evasione

Manovra : Conte vede sindacati il 10/12 : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Il prossimo 10 dicembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà i sindacati. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. L'appuntamento è stato richiesto dagli stessi ...

Manovra - incontro in vista tra governo e sindacati : sindacati e governo potrebbero presto incontrarsi per discutere della Manovra. Lo ha annunciato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari: "L'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl, Uil, ha prodotto un primo risultato positivo: in queste ore sono in corso contatti con il governo per definire una data per un incontro".Abbiamo apprezzato - ha precisato Barbagallo - la discontinuità ...

Scuola - sindacati di nuovo in pressing sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a Confindustria : tutti contro il governo e la "Manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Tria risponde all'Ue; Sindacati bocciano la Manovra; Cento artisti per l'accoglienza - : La manovra per ora non cambia e il deficit resta al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alla lettera della commissione Europea confermando il quadro macroeconomico del governo. Tria ha ammesso che la manovra non rispetta le regole del patto, ma questa ...

La controManovra dei sindacati : La manovra del governo , pur rappresentando una prima inversione di tendenza, è 'inadeguata e carente di una visione del Paese': mancano le risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori ...

I sindacati - uniti - criticano la Manovra : "Inadeguata - carente e iniqua sul fisco" : Inadeguata, carente e iniqua sul fisco. I sindacati hanno le idee chiare sulla manovra e le hanno manifestate in un documento unitario: "La manovra del governo, pur rappresentando una prima inversione di tendenza, mostra elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione del Paese e di un disegno strategico che sia capace di ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro", si legge ...