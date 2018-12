Manovra | Fontana | bene annuncio Salvini su metro

Giornata disabilità - Fontana : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima Manovra” : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima manovra (circa 10 milioni di euro, ndr)“. Così il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, nel corso della conferenza stampa, insieme al premier Giuseppe Conte, per la Giornata mondiale della disabilità. In merito al “Dopo di Noi” (la legge fu approvata nella scorsa legislatura, ma non fu votata dal M5s, secondo cui ...

Manovra - M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola. Fontana : torna il bonus bebè : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra,...

Manovra - Fontana presenta il “pacchetto famiglia” : bonus bebè - più flessibilità per congedi parentali e voucher baby sitting : Un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, il raddoppio delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità e un voucher per il baby sitting. Sono solo alcune delle proposte di modifica alla Manovra presentate dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Un vero e proprio “pacchetto famiglia”, che prevede una serie di azioni e stanziamenti, tra cui ...

Manovra - senza proroga rischio stop al bonus bebé dal 2019. Fontana : "Presto un emendamento" : MILANO - Il governo rischia di mandare in soffitta il bonus bebé , il contributo da 960 euro previsto per i nuovi nati. La misura, introdotta inizialmente nella Legge di Bilancio 2015 e che prevedeva ...

