Manda sms mentre è nella vasca da bagno - l'iPhone cade nell'acqua e muore fulminata a 15 anni : Una ragazzina di 15 anni è morta fulminata nella vasca da bagno. Stava Mandando degli sms agli amici quando l'iPhone le è scivolato dalle mani finendo nell'acqua uccidendola sul...

Getta acido addosso alla fidanzata e la accoltella : “Mandava sms ad altri mentre le parlavo” : L'aggressione sabato scorso a Civitanova Marche. L'uomo è un bracciante agricolo di 32 anni residente a Grosseto. Ha raccontato di aver lasciato moglie e figli in Macedonia per la ballerina, di averle dato molti soldi negli anni: avrebbe voluto che lasciasse il lavoro e lo seguisse in Toscana, perché non sopportava di vederla vicino ad altri uomini.Continua a leggere

Italiano ucciso in Brasile dalla fidanzata : “Diceva di essere un narcos - era lei a Mandare gli sms” : La compagna di Carlo Cicchelli ha confessato di aver ucciso l'avvocato torinese e di aver tenuto il corpo in un sacco per oltre un mese. Col cellulare dell'uomo avrebbe poi richiesto soldi ai parenti in Italia, fingendo che fosse lui stesso a scriverli. "Diceva che si era unito a una banda e si era rifatto gli zigomi, erano tutte bugie".--Emergono nuovi particolari sulla morte di Carlo Cicchelli, avvocato ucciso in Brasile dalla sua fidanzata. A ...