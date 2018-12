Maltempo | sindaco Rapallo sale su yacht spiaggiato per protesta

Il bambino che donò 5 euro al comune di Rocca Pietore devastato dal Maltempo è stato ricevuto dal sindaco : BELLUNO . Il sindaco di Rocca Pietore l'aveva promesso, quel bambino che ha donato i suoi pochi risparmi alla ricostruzione dopo il maltempo lo voglio incontrare di persona. E così è stato, promessa ...

Maltempo Puglia - il Sindaco di Tricase : “Il ripristino dell’energia elettrica procede a ritmo serrato” : “Gli interventi congiunti di Vigili del Fuoco e dei tecnici di E-Distribuzione per ripristinare definitivamente l’erogazione dell’energia elettrica nelle zone di Tricase terribilmente colpite dal Maltempo in questi giorni stanno procedendo a ritmo serrato”. Lo fa sapere Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase, nel leccese, una delle zone maggiormente colpite dalla furia dei tornado di domenica. “Per garantire la sicurezza ...

Maltempo - il sindaco di Belluno : “Danni per 6 milioni di euro” : Ammonta a poco meno di 6 milioni di euro il bilancio provvisorio della ricognizione speditiva realizzata dal Comune di Belluno ed inviata alla Regione Veneto per l’attivazione del Fondo di solidarietà europea: scade infatti oggi il termine per l’invio a Venezia dei dati raccolti da parte di tutti gli enti pubblici. Il conto si divide tra 4,1 milioni di euro per il solo patrimonio pubblico comunale e 1,6 milioni di euro per le ...

Maltempo Molise : il sindaco di Pettoranello chiede lo stato di emergenza : Il sindaco di Pettoranello del Molise chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocati dal Maltempo degli ultimi giorni. L’acqua piovana ha invaso l’area industriale del paese creando un lago artificiale dai cui spuntano le aziende e su cui galleggiano i materiali da esse utilizzati o prodotti. Andrea Nini ha gia’ inoltrato la richiesta al governatore Donato Toma preceduta da una telefonata. ...

Allerta Maltempo a Modica : il sindaco diffida dal frequentare zone a rischio : Condizioni meteo di particolare intensità. Si diffida dal frequentare scantinati e zone a rischio. L’ha deciso il sindaco di Modica con un'ordinanza

Maltempo Sicilia - il sindaco di Mazara del Vallo : “Fiume ingrossato - ma situazione sotto controllo” : “Allerta meteo Mazara del Vallo. La situazione è sotto controllo. Si sta registrando un ingrossamento del fiume ma finora non ci sono grossi problemi. C’è da augurarsi che la Regione inizi il dragaggio del fiume per non vivere sempre in tensione“. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Nicola Cristaldi. “Allo stato attuale si raccomanda una certa attenzione negli spostamenti soprattutto in prossimità del fiume ...

Maltempo : A Sassari smentita l'allerta arancione - ma è una bufala. L'ira del sindaco : Una fake news diffusa ieri per scherzo su Fb ha rischiato di compromettere gli sforzi del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, per sensibilizzare la popolazione in vista dell'allerta arancione diffusa ieri dalla protezione civile regionale. Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, così come ha fatto il collega di Alghero, Mario Bruno, e ne ha dato comunicazione anche sulla ...

Maltempo - il sindaco di Rapallo : “Il Governo stanzia 7 milioni? Una burla” : “La proposta di trattenere l’Imu per pagare la ricostruzione e’ talmente intelligente e semplice che ho le mie perplessita’ che venga accolta dal Governo”. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco non usa giri di parole quando gli viene domandato quali provvedimenti i comuni del Tigullio occidentale chiederanno al Governo per riparare i danni della mareggiata del 29 ottobre scorso. “Io non ho fiducia di quello che ...

Maltempo Agrigento - il sindaco : agevolazioni per i Comuni colpiti : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i Comuni terremotati “siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia“: lo chiede il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedì 19 novembre, alle 16, incontrerà con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in Prefettura, ad Agrigento, per una rendicontazione dei danni subiti il 3 novembre. ...

Maltempo Sicilia - il Sindaco di Mazaro Del Vallo : “Accolta la richiesta di calamità” : “La Giunta regionale di Governo ha accolto la richiesta del Comune di Mazara del Vallo: è stato dichiarato lo stato di calamità naturale nella nostra città”. Lo annuncia il Sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Nicola Cristaldi, aggiungendo: “A causa del violento nubifragio del 10 e 11 novembre e dell’esondazione del fiume Mazaro abbiamo ricevuto parecchi danni e abbiamo attivato tutte le procedure perché si possa ...

Maltempo : sindaco di Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. “Chiediamo a tutti i cittadini di presentare in fretta le proprie segnalazioni. – l’appello del sindaco, Jacopo Massaro – La Regione ha messo a disposizione ieri i moduli e i comuni ...