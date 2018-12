Maltempo | riaperto ai mezzi pesanti il traforo Gran San Bernardo

Maltempo Sicilia : riaperto il tratto della statale 189 dopo l’esondazione del fiume : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 189 ‘della Valle del Platani’ che era stata chiusa, in seguito all’esondazione del fiume Platani, dal km 6,500 al km 16,700, tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Le squadre e i tecnici di Anas sono al lavoro per il ripristino della transitabilità sulla rete stradale di competenza, interessata dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo ...

Maltempo - riaperto Ponte della Priula : “Il Veneto non molla” : “Il Veneto non molla. Eccone il simbolo”: lo ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi pomeriggio, quando la prima macchina è tornata a transitare sul Ponte Bailey di Ponte della Priula (Treviso), ricostruito dall’Anas in pochi giorni, dopo essere stato praticamente ‘portato via’ dalla piena del Piave causata dal catastrofico Maltempo dei giorni scorsi. La struttura era stata realizzata per mantenere il ...

Maltempo : riaperto l'aeroporto di Genova : l'aeroporto di Genova ha riaperto alle 16.21. Lo comunica la direzione dello scalo. Il Colombo era chiuso dalla scorsa notte per la presenza di detriti in pista, a seguito della violenta mareggiata.

Maltempo : riaperto l'aeroporto di Genova : L'aeroporto di Genova ha riaperto alle 16.21. Lo comunica la direzione dello scalo. Il Colombo era chiuso dalla scorsa notte per la presenza di detriti in pista, a seguito della violenta mareggiata.

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona