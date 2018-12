Maltempo | Coldiretti | “La Puglia fuori dal decreto calamità”

Maltempo - Coldiretti Puglia : violenta e improvvisa grandinata - imbiancati i campi : Una grandinata improvvisa e violenta ha colpito l’area da Polignano a Fasano, compresa Monopoli, causata dal forte e repentino abbassamento della temperatura, accompagnato da gelate che mettono a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e richiedono un maggiore riscaldamento delle serre: è l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature sotto lo zero sono a rischio le ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “Venti impetuosi - in ginocchio il comparto del bergamotto” : “Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno interessato particolarmente le aree della fascia jonica nella provincia di Reggio Calabria mettendo in ginocchio il comparto del bergamotto“: lo rende noto Coldiretti regionale, i cui uffici tecnici hanno già avviato sul territorio i sopralluoghi e contatti per stabilire l’entità del danno. “Gli eventi si sono fortemente manifestati nei ...

Natale - Coldiretti : è corsa all’acquisto degli abeti abbattuti dal Maltempo : corsa all’acquisto degli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite: l’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti lo scorso 29 Ottobre e nella loro vendita nei mercati di ...

Maltempo - Coldiretti Oristano : “Indispensabili le assegnazioni supplementari del gasolio” : Protesta di Coldiretti per la mancata assegnazione supplementare di gasolio agricolo dopo il Maltempo e le abbondanti piogge del mese di ottobre che hanno messo in ginocchio il settore agricolo. “Siamo fortemente preoccupati – spiega il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru – in quanto a distanza di un mese circa dalla richiesta presentata da Coldiretti Sardegna alla Regione, ad oggi ancora nessuna risposta è ...

Maltempo e inflazione - Coldiretti : tromba d’aria anche sul carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono gli effetti devastanti del Maltempo di novembre che ha decimato le coltivazioni e favorito il rincaro dei prezzi con ben 41 trombe d’aria, il 128% in più dello scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aumento dell’inflazione a novembre sulla base dei dati Istat. Alluvioni e bombe d’acqua, oltre al forte vento ed alle temperature elevate in modo anomalo per il periodo, hanno danneggiato ...

Maltempo - danni nel Cosentino : Coldiretti lancia “regala una pecora” : “La rottura degli argini del fiume Crati, nel Cosentino, e la sua esondazione che ha colpito centinaia di ettari di agrumeti pregiati in piena raccolta, la morte di interi greggi di pecore e ancora decine di sfollati e danni alle abitazioni delle famiglie rurali rappresenta un ulteriore e preciso segnale che deve andare decisamente verso immediate misure di prevenzione non piu’ rinviabili”. La Coldiretti Calabria in una ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...

Tartufi - Coldiretti -30% prezzo grazie a Maltempo - corsa acquisti : Roma, 25 nov., askanews, - Non solo danni, il maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed un calo del 30% dei prezzi del tartufo bianco nell'ultimo mese con valori di appena 250 euro all'etto per ...

Coldiretti : la Festa degli alberi rovinata dalla strage di 14 milioni di piante causata del Maltempo : A rovinare la Festa degli alberi quest’anno è la strage di circa 14 milioni di piante causata del maltempo che rischia di compromettere l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata dell’albero che si celebra il 21 novembre. Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino ...

Maltempo Puglia - Coldiretti Lecce : alberi sradicati e serre divelte : Nuova ondata di Maltempo in Puglia: “Quella che si e’ abbattuta sulla provincia di Lecce e’ stata una vera e propria tromba d’aria che ha sradicato alberi, divelto serre e distrutto strutture agricole. Non c’e’ piu’ tregua in campagna, perche’ i fenomeni calamitosi si ripetono ormai a distanza di poche settimane. Sono eventi imprevedibili che hanno effetti devastanti da cui non ci puo’ ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “Crescono anche i consumi di gasolio” : Le continue piogge oltre ai disastri creati alle colture e alle strutture hanno incrementato anche i consumi di gasolio in agricoltura. Dal sud al nord, passando per il centro dell’isola, le aziende agricole hanno dovuto arare tre-quattro volte prima di poter seminare, dove ci sono riusciti. La denuncia arriva dalla Coldiretti: dopo aver preparato il terreno, infatti – si legge in una nota – si sono dovuti fermare perche’ ...

Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per le coltivazioni : L’annunciato arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature e gelate trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il piu’ caldo da oltre due secoli, con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in pericolo ci sono soprattutto le verdure invernali coltivate all’aperto come cavoli, ...

COLDIRETTI * Maltempo : ' L'intero mercato del legno sotto pressione con prezzi al ribasso oltre il 30% ' - : Il tutto " precisa la COLDIRETTI a partire dal recupero e la valorizzazione del legname a terra che deve veder coinvolte le comunità locali a vantaggio dell'economia e dell'occupazione in un momento ...