Malore fatale in Marocco Addio al velista Bertolini

È morto Luigi Rossi di Montelera - fatale un Malore durante una battuta di caccia : Il mondo dell'imprenditoria piange Luigi Rossi di Montelera, 72 anni, esponente della nobile famiglia piemontese della Martini&Rossi, l'azienda in cui ha mosso i primi passi di una lunga e brillante carriera. Dirigente d'azienda, industriale, politico, si è sentito male durante una battuta di caccia in Val di Rhemes, in Valle d'Aosta. A dare l'allarme è stata la guardia del corpo, da un vicino rifugio, ma il trasporto in ...